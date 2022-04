All’Isola dei Famosi l'avventura dei naufraghi prosegue tra alti e bassi. Fame, stanchezza e lontananza dai propri cari contribuiscono a rendere l'esperienza sull'Isola sempre più dura e basta un niente per far crollare tutte le certezze e l'umore dei concorrenti. Durante la puntata di giovedì 7 aprile 2022, Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro, in qualità di leader, hanno deciso di mandare al televoto la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi, scatenando così l'ira e la volontà di abbandonare il gioco di quest'ultima.

Floriana vuole abbandonare l'Isola Dei Famosi

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Carmen ed Alessandro hanno mandato in nomination la coppia formata da Clemente e Floriana. Carmen ha giustificato la decisione dicendo di esserci rimasta male per una frase di Clemente, secondo il quale le persone deboli non sarebbero dovute rimanere sull’Isola. Nonostante la nomination, la Di Pietro ha più volte ribadito di non aver nulla contro Floriana, che tuttavia è automaticamente andata al televoto essendo in coppia con Clemente Russo. La vincitrice del Grande Fratello 3 non l’ha presa assolutamente bene. Floriana ha infatti ribattuto che, anche se Carmen diceva di non avere nulla nei suoi confronti, nominare Clemente equivaleva a mandarci di mezzo anche lei.

Pur accettandola nomination e comprendendo che si tratta di un gioco, Floriana non ha condiviso la scelta e di essere a rischio eliminazione e per tale motivo si è sentita presa in giro.

Floriana non si è calmata neppure dopo il termine della puntata e ha nuovamente detto di voler lasciare l’Isola, affermando: “Basta, voglio andare a casa, non vedo l’ora di andare via.

Tanto io ho molto da fare, non è che non ho nulla. Carmen non ha niente contro di me, assurdo”. A questo punto Estefania ha cercato di convincere Floriana a ragionare, ma questa ha sbottato anche contro la modella dicendo: “Estefania, levati di mezzo che tu non c’entri nulla. Non iniziare a fare la populista, ti prego. Fammi la cortesia, che dopo mi diventi antipatica pure te.

Non è che ce l’ho con tutti, ma tu lasciami stare”. Se Floriana non ha per nulla digerito di essere finita in nomination, il suo compagno di squadra Clemente l’ha invece accettata con maggiore controllo pur concordando con quanto detto da Floriana e la sua reazione, non aspettandosi la decisione da parte di Carmen Di Pietro, con la quale pensava di avere un bel rapporto. Non resta dunque che attendere la puntata di lunedì 11 aprile per scoprire chi dovrà abbandonare l'Isola dei Famosi tra la coppia formata da Nicolas Vaporidis e Ilona Staller alias Cicciolina e la coppia Clemente e Floriana.

Antonio Zequila potrebbe ritornare al GFVip

Intanto Antonio Zequila, primo eliminato di questa edizione dell’Isola dei Famosi, potrebbe partecipare per la seconda volta al Grande Fratello Vip.

Intervistato da SuperGuida TV, Antonio ha rivelato di essere stato contattato da Alfonso Signorini lo scorso novembre e che sarebbe dovuto entrare il mese successivo nella casa del GFVip. Tuttavia al reality hanno poi preso parteValeria Marini e Giacomo Urtis e quindi il suo ingresso è saltato. Ad ogni modo, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha rivelato che potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello a partire dal prossimo settembre e per lui si tratterebbe di un ritorno in grande stile dopo la partecipazione alla quarta edizione insieme ad Adriana Volpe ed Antonella Elia.