Buone notizie per i fan italiani di Love is in the air. Hande Erçel, l'interprete di Eda Yildiz, dalla giornata del 3 aprile si trova in vacanza in Italia, precisamente a Milano. In compagnia della sorella Gamze e di un'amica, l'attrice sta visitando i luoghi più suggestivi della città meneghina. Non mancano nemmeno gli incontri con i fan documentati sui social e i regali inviati a Hande direttamente nell'hotel in centro in cui soggiorna in questi giorni.

Hande Erçel a passeggio con la sorella per le vie di Milano

Hande Erçel è in vacanza a Milano.

L'attrice di Love is in the air è in compagnia della sorella Gamze e di un'amica, Ebru Candan. Non si sa se si trova nel capoluogo meneghino per una semplice vacanza o anche per qualche impegno lavorativo, fatto sta che i fan dell'attrice turca sono andati in visibilio.

Insieme alla sorella e all'amica ha visitato i posti più celebri di Milano, come Piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele; ovviamente non è mancata una capatina per le vie dello shopping nel quadrilatero della moda. I fan non hanno esitato a manifestare il loro affetto. Come documentato dalla sorella Gamze su Instagram, nell'albergo in cui soggiorna nel centro di Milano le sono state recapitati regali come fiori e quant'altro.

L'arrivo di Hande Erçel era tanto atteso in Italia. Gli spettatori di Love is in the air hanno sperato, per tanto tempo di vederla ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, visto che l'autunno scorso c'è stata l'intervista a Kerem Bürsin, ma quell'occasione non è mai arrivata.

Dopo Londra e Dubai, Hande Erçel arriva a Mlano

Per piacere o per impegni di lavoro, Hande Erçel in quest'ultimo periodo sta girando il mondo.

Recentemente è stata in vacanza a Londra e per impegni lavorativi anche a Dubai: infatti, per celebrare l'85esimo anniversario di un'azienda di cui Hande è testimonial, l'immagine dell'attrice è stata proiettata nel Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo.

Un periodo di spensieratezza per l'attrice di Love is in the air, dopo le tormentate vicende sentimentali che l'hanno vista protagonista con Kerem Bürsin.

I due, infatti, si sono lasciati nel gennaio del 2022 e dopo vari segnali sui social (entrambi hanno smesso di seguirsi a vicenda) pare che la loro storia d'amore sia giunta definitivamente al capolinea.

Intanto le vengono attribuiti diversi flirt. Dopo la presunta liaison con il proprietario della Atasay Jewelry (da lei prontamente smentita), secondo la cronaca rosa turca l'attrice sarebbe fidanzata con Kaan Yıldırım, suo ex collega nella serie tv Halka. I due, recentemente, sono stati beccati insieme all'uscita di un locale notturno a Istanbul.