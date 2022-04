La puntata di Un Posto al sole di martedì 5 aprile sarà importante per le prossime trame di Upas. L'episodio va in onda su Rai 3 alle 20:45 su Rai 3 e su RayPlay, anche in replica. Le anticipazioni raccontano che il ritorno di Michele a Napoli porterà una serie di tensioni che coinvolgeranno diverse persone a lui vicine. Nel frattempo, Nunzio si sentirà sempre più coinvolto nella difficile situazione di Chiara, finita nella rete di Lara e Roberto. I due non perderanno tempo a ricattarla, con l'obiettivo di mettere le mani sull'hotel del gruppo Petrone.

Un Posto al sole puntata 5917 di martedì 5 aprile 2022

Nunzio sta cercando di aiutare Chiara a uscire dalla dipendenza nella quale è ricaduta per colpa del trucchetto di Lara, che le ha offerto la 'polverina magica' fingendo di assumerla lei stessa prima di intraprendere una faticosa giornata lavorativa.

Bianca è ancora preda della web challenge, dietro la quale si nasconde una persona dall'identità ignota che ha il solo obiettivo di metterla nel guai. Franco e Angela, presi dai loro continui litigi, sembrano sottovalutare la grave situazione nella quale si è infilata la loro figlia.

Michele è tornato a Napoli con grande gioia di tutti, tranne di Giancarlo. Il nuovo compagno di Silvia prova una forte gelosia nei confronti di Saviani, dato che è stato l'uomo più importante della vita di Silvia.

Michele scatena tensione in famiglia e non solo

Nella puntata di Un posto al sole di martedì 5 aprile, ci sarà ampio spazio per analizzare le conseguenze dell'improvviso ritorno di Michele a Napoli. Silvia non è rimasta indifferente alla vista del suo ormai ex compagno, come era prevedibile.

Tuttavia, sembra che Silvia sia davvero pronta a voltare pagina con Giancarlo, sebbene all'inizio della loro storia avesse avuto molti dubbi e che avesse anche provato a dare una seconda possibilità al suo matrimonio.

Giancarlo proverà una forte gelosia nei confronti di Michele e avrà paura di perdere la donna che ama e che ha conquistato con tanta fatica.

Il rientro di Michele a Napoli porterà così diverse tensioni, non solo in famiglia ma anche tra i suoi amici.

Nunzio rischia tutto per Chiara, spoiler Upas

Chiara è ricaduta nella dipendenza ma vorrebbe uscirne e Nunzio le sta accanto, sperando con la sua vicinanza e con il suo amore di tornare a farla vivere.

Peccato che, nelle prossime puntate di Upas, Lara e Roberto trameranno conto di lei per metterla al tappeto.

Nel frattempo, Lara e Roberto continueranno a tramare nell'ombra per dare il colpo di grazia alla povera Chiara.

La tenacia di Nunzio e il suo carattere piuttosto difficile lo metteranno in una posizione pericolosa con Roberto, visto che sottovaluterà il suo potere. Ma non solo: Nunzio entrerà in conflitto anche con Franco, completamente in disaccordo con le sue scelte.