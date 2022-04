La nuova puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 5 aprile 2022 aspetta gli affezionati telespettatori su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay, dove possono essere visti gli episodi in replica. Stefania non fa altro che ripensare al bacio con Marco. Da una una parte si sente in colpa nei confronti di Gemma, ma dall'altra ha sentito le farfalle nello stomaco e non ha fatto altro che confermarle quanto sia innamorata di lui. Beatrice, nel frattempo, non sa ancora quali vili macchinazioni abbia in mente Dante e si sta fidando di lui. Flavia, invece, ha confidato a Ludovica di essere stata lasciata da Jean Paul e di essere in una situazione molto difficile.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni di martedì 5 aprile

Flora non ha fatto altro che ammirare gli orecchini che Umberto le ha regalato, quelli con le sue pietre preferite. Guarnieri, però, non le ha dato speranze, spezzandole il cuore. La giovane Ravasi sta giocando con il fuoco e sembra non volersi rassegnare alla possibilità di avere una storia con Umberto.

Adelaide ha notato gli orecchini e ha cominciato a fare domande incalzanti a Flora, iniziando a sospettare qualcosa. Le sue intuizioni saranno giuste, visto che scoprirà che è stato proprio Umberto a donarli alla giovane Ravasi. Per il momento, preferirà non agire.

Le illusioni di Gemma

Il bacio tra Stefania e Marco ha destabilizzato entrambi.

Gemma, ovviamente, ne è all'oscuro e continua a illudersi riguardo il suo rapporto d'amore.

Forse per convincere se stessa che tutto stia andando bene, la giovane Zanatta comunicherà alle sue amiche che il fidanzamento ufficiale con Marco è vicino.

Nel frattempo, Stefania non smetterà di tormentarsi e così si lascerà consolare da Gloria, che la tranquillizzerà con il suo amore di mamma.

Tra le due sembra iniziare un vero rapporto tra madre e figlia.

Marco lascia Gemma? Spoiler Il Paradiso delle Signore

Flavia è in una situazione drammatica e confiderà a Ludovica di essere stata lasciata da Jean Paul. Approfittando dell'occasione, la metterà al corrente del ben gesto fatto da Torrebruna per aiutarle, così da tentare di farla avvicinare a lui.

Marco ha fatto recapitare il numero del Paradiso Market a Stefania, pregandola di incontrarsi. Gemma, all'oscuro di tutto, continuerà a credere che il suo fidanzamento ufficiale sia alle porte. Attenzione alle prossime puntate, perché il giovane Sant'Erasmo farà finalmente la sua scelta.

Dante proporrà poi a Beatrice di pranzare con la figlia, ma Serena preferirà restare con Vittorio. Questa sconfitta farà infuriare Romagnoli che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, arriverà a un gesto tanto crudele quanto inaspettato. Un finale di stagione che lascerà senza fiato i telespettatori.