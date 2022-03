A quanto pare Hande Erçel potrebbe avere un nuovo amore. I paparazzi turchi, infatti, l'hanno beccata insieme all'attore Kaan Yıldırım all'uscita di un locale a Istanbul. C'è da dire che i due sono amici di vecchia data, infatti entrambi (nel 2019) hanno recitato insieme nella serie Halka.

Hande Erçel potrebbe avere un nuovo amore

Hande Erçel, nell'ultimo periodo, ha smosso parecchio il Gossip turco, in primis per la rottura con Kerem Bürsin e successivamente per la presunta storia, da lei subito smentita, con Atasay Kamer, il proprietario della Atasay Jewelry, azienda per cui l'attrice è testimonial.

Ora però, secondo i paparazzi turchi, Hande Erçel potrebbe avere un nuovo amore, infatti è stata beccata insieme all'attore turco Kaan Yıldırım. Come documentato dal video del sito turco Tv100, i due sono stati beccati insieme in macchina e Hande Erçel, alla vista dei giornalisti, si è voltata.

Come riportato dal sito, hanno trascorso una serata insieme, fino all'alba, in un locale di Emirgan (Istanbul). Mentre andavano via, con la stessa macchina, sono rimasti bloccati all'ingresso di un ponte e i giornalisti non hanno esitato a stargli alle calcagna. Ovviamente non hanno rilasciato nessuna dichiarazione.

L'amicizia tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım

Hande Erçel e Kaan Yıldırım sono amici di lunga data.

Infatti entrambi, nel 2019, erano tra i protagonisti principali della serie Halka, andata in onda per 19 puntate su Trt 1. I due, però, sono uniti anche da un'altra strana coincidenza. Kaan Yıldırım, fino all'estate scorsa, è stato fidanzato con la cantante e conduttrice turca Hadise (che nel 2009 ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest).

Ora la cantante si sta preparando alle nozze con l'imprenditore Mehmet Dinçerler, ovvero l'ex fidanzato di Hande Erçel (i due si sono lasciati nel 2017). Una connessione che, alla stampa turca, non è passata innosservata.

Chi è Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım è di Istanbul e ha 35 anni. Si laurea alla Brunel University di Londra, dove ha iniziato a prendere lezioni di recitazione.

Il successo come attore arriva nel 2014, quando nella serie Ulan İstanbul interpreta il ruolo di Ferdi. All'interno della serie Adı Mutluluk, invece, conosce la sua futura moglie Ezgi Eyüboğlu. I due si sposano il 14 maggio del 2016 presso l'Esma Sultan Mansion di Ortaköy, all'interno del distretto Beşiktaş: divorziano il 26 giugno del 2019.

Successivamente si fidanza con la cantante Hadise, ma la loro storia finsice nell'estate del 2021. A riguardo lo stesso attore dichiara: "Ci siamo separati amichevolmente e nel rispetto reciproco: è una decisione che abbiamo preso insieme".