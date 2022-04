Hande Erçel e Kerem Bürsin, come proseguono i loro rapporti? Attualmente su questa vicenda vige la massima curiosità, soprattutto da quando l'attrice ha iniziato una nuova relazione con l'attore Kaan Yıldırım. Interpellata dalla stampa sulla questione, Hande ha preferito non rivelare nessun dettaglio in merito.

Hande Erçel dice la sua sull'attuale rapporto con Kerem Bürsin

Hande Erçel continua a essere al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore, da lei confermata, con Kaan Yıldırım. In tanti però, sostenitori e non, si stanno chiedendo: come procedono i suoi rapporti con Kerem Bürsin?

Tra loro è rimasta perlomeno un'amicizia?

La stampa non si è fatta sfuggire la possibilità di chiederglielo e durante un incontro le ha posto la fatidica domanda: "L'amicizia con Kerem Bürsin continua?". Hande Erçel, però, nella sua risposta è stata abbastanza categorica: "È una domanda molto superflua, va bene? Non parlo di queste cose, non ce n'è bisogno".

Insomma la ragazza, in ogni modo, cerca di difendere la riservatezza del suo rapporto con Kerem Bürsin o almeno sui motivi della loro rottura e delle relative conseguenze.

La storia d'amore con Kaan Yıldırım

Solo pochi giorni, con un "va tutto bene", Hande Erçel ha confermato alla stampa la sua storia d'amore con Kaan Yıldırım. I due, inizialmente, sono stati beccati insieme a Istanbul, ma la conferma della loro storia è arrivata grazie anche alla vacanza che la coppia ha fatto a Londra.

Infatti i fan gli hanno intercettati insieme e in più i due hanno postato sui social delle immagini in cui venivano ritratti nel medesimo luogo: ovvero in teatro per la visione del musical Frozen.

Hande Erçel, Can Yaman e Demet Özdemir prossimi protagonisti delle serie Disney

Intanto per Hande Erçel prosegue alla grande anche la sua carriera professionale.

Nella giornata del 28 aprile, tramite una storia su Instagram, ha confermato che sarà uno dei volti ufficiali delle prossime produzioni di Disney Plus per la Turchia. Al momento, però, non si hanno dettagli sul progetto.

Anche Can Yaman ha confermato di aver firmato un contratto con Disney Plus e che molto presto si avranno notizie in merito a questa nuova produzione.

Da tempi si parla del ruolo di protagonista in un serie che si intitolerà El turco, ma non si sa ancora nulla sulla partner che lo accompagnerà in questo nuovo lavoro.

Demet Özdemir invece, attualmente, si trova già sul set della serie Disney Dünyayla Benim Aramda, con al fianco Hafsanur Sancaktutan e Buğra Gülsoy. L'unico che non ha confermato di essere tra i protagonisti di una nuova serie per la piattaforma digitale è Kerem Bürsin, anche se ultimamente si è parlato di un suo coinvolgimento in un progetto insieme a Pınar Deniz.