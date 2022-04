La coppia formata da Harry e Meghan tornerà presto in Europa. I coniugi, voleranno in Olanda per presenziare agli "Invictus Games", un evento sportivo che è stato ideato dallo stesso Harry nel 2014, in cui partecipano veterani di guerra rimasti disabili.

L'idea della competizione è nata dopo aver visto una squadra britannica scontrarsi agli Warrior game in Colorado nel 2013, così il principe Harry pensò d' ideare la stessa cosa nel Regno Unito, ma a livello Internazionale. I partecipanti si sfidano in varie discipline sportive, come avviene durante i giochi olimpici e si tratta di una manifestazione a livello internazionale, molto attesa.

"Invictus" é un aggettivo latino che significa "non vinto, invincibile e indomito". L'evento di quest'anno è in programma dal 16 al 22 aprile e si terrà in Olanda.

Meghan e Harry, oltre a partecipare alla manifestazione dovranno rispettare un accordo fatto con Netflix.

Meghan torna in Europa: documentario per Netflix

Harry e Meghan si presentarono insieme alla manifestazione tenutasi a Toronto nel 2017, dove la loro relazione uscì definitivamente allo scoperto. La coppia quindi, è molto legata a questa manifestazione sportiva e non sarebbe di certo potuta mancare. Dopo l'assenza al funerale e alla commemorazione del principe Filippo, nonno di Harry e dopo l'assenza alla manifestazione per l'inaugurazione della statua in onore di Lady Diana, Meghan Markle tornerà in Europa dopo molto tempo.

Durante il loro soggiorno in Olanda, saranno seguiti dalle telecamere di Netflix, con cui hanno firmato accordi per diversi progetti, tra cui per girare il documentario "Heart of Invictus", diretto dal regista Von Ensiedel e dalla produttrice Natasegara. Esso sarà inserito nella piattaforma e racconterà della preparazione degli atleti, sia a livello sportivo che organizzativo.

Mini corso di addestramento per Harry e Meghan

L'Olanda ha messo a disposizione del duca e della duchessa del Sussex, il giorno dell'inaugurazione che si terrà sabato 16 aprile, una scorta formata da agenti di sicurezza di alto livello in quanto considerati dallo stato olandese VVIP(Very Very important people).

Le loro guardie del corpo, inoltre, avrebbero insistito per addestrarli, coinvolgendoli in un mini corso iniziato nella loro residenza in California, per poter insegnare alla coppia ad agire in modo autonomo in caso di attacchi terroristici altre situazioni di pericolo, durante la partecipazione alla manifestazione sportiva.