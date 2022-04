Alex Belli e Delia Duran, la coppia che è stata protagonista dell'ultimo Grande fratello Vip, dopo aver scatenato il caos per la loro situazione sentimentale, si sono concessi una vacanza a Santo Domingo, dove hanno potuto rigenerarsi dalle vicissitudini che li hanno travolti i mesi scorsi. L'attore e la modella sono stati accusati durante il reality di aver messo in scena un triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge. Hanno fatto parlare molto durante il programma condotto da Alfonso Signorini, ma passato qualche tempo dalla fine del Grande fratello pare che tra i due sia ritornato il sereno e stiano addirittura progettando anche l'arrivo di un figlio.

La coppia incompresa al Grande Fratello Vip

La coppia non si è sentita del tutto compresa durante il reality, dove molte persone li hanno accusati di aver recitato una parte e non di essere persone vere fino in fondo. La coppia è stata bersagliata da molte persone durante le puntate, soprattutto da Adriana Volpe, opinionista del celebre programma tv. La coppia è sposata solo ipoteticamente e non sulla carta legalmente, si sono "sposati" dopo una cerimonia all'estero lo scorso anno, anche se Belli attualmente risulta ancora legato in matrimonio con la sua ex Katarina Raniakova.

La modella e l'attore si sono sentiti incompresi durante il programma, in quanto spiegano che il loro, come dichiarato in un'intervista, sarebbe un amore libero che non tutti riescono a comprendere, ma non danno peso alle opinioni altrui e vogliono passare oltre.

La loro storia ad oggi si è talmente fortificata a tal punto da desiderare un figlio insieme. Per quanto riguarda la storia che ha vissuto con Soleil Sorge all'interno della casa, Belli non rinnega nulla di quanto accaduto, ma precisa che ad oggi il suo cuore batte per Delia e per nessun altra; con Soleil sottolinea, ha vissuto una splendida amicizia di cui non rinnega nulla, ma per lui oggi esiste solo Delia.

Alex e Delia stano progettando l'arrivo di un figlio

La coppia quindi sta progettando l'arrivo di un figlio, ma come hanno dichiarato a Chi, vogliono seguire la fecondazione assistita, seppur risulti un procedimento molto lungo. Hanno precisato anche la decisione sul nome che darebbero al nascituro. Se femmina, avrebbero deciso il nome Pantera, anche se Delia non è molto convinta del nome alquanto particolare; se invece sarà un maschio, non hanno alcun dubbio sulla scelta del nome, sarebbe Alex jr, per portare avanti la sua eredità da egocentrico, descrizione di Belli fatta da molti, come dichiarato dallo stesso Alex Belli.