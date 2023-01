Ore di svago e romanticismo per Ilary Blasi, in vacanza insieme alla sua nuova fiamma, ormai confermata dai vari post pubblicati sui social: l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Da qualche tempo circolavano diverse indiscrezioni su una presunta relazione tra i due: su alcuni settimanali di gossip infatti erano state pubblicate diverse foto che li ritraevano insieme, ma la storia non era stata ancora confermata dai diretti interessati.

Nelle ultime ore invece Ilary Blasi ha deciso di fatto di "confermare" la nuova love story con l'imprenditore e lo ha fatto taggando sul proprio profilo privato il nuovo compagno in alcune foto pubblicate.

In una di esse in cui si vede la mano dell'imprenditore, che indossa un abito elegante e con al polso un Rolex, appoggiata sulle sue caviglie della conduttrice mentre si trovano in auto. La coppia ha scelto come meta per la vacanza all'insegna del romanticismo Parigi.

Dopo Saint Moritz e Thailandia, la meta di Ilary e Bastian è Parigi: lei lo tagga sui social

Dopo aver precedentemente pubblicato le foto delle vacanze trascorse sulla neve di Saint Moritz e successivamente le foto del capodanno festeggiato in Thailandia, questa volta Ilary e Bastian hanno deciso di trascorrere una vacanza un po' più intima nella capitale francese.

La coppia Blasi-Muller ha scelto di passare nella "Ville Lumiere" alcuni giorni insieme, tra cene eleganti, abiti di lusso e champagne.

La loro storia d'amore sembra procedere benissimo e Parigi pare suggellare questo momento idilliaco.

In una delle foto pubblicate compare una tavola elegantemente apparecchiata per due persone, che preannuncia una cena romantica e lussuosa a lume di candela. Mentre in un'altra foto Blasi si è fatta immortalare sdraiata sul letto di un hotel con un vestito color lilla, mentre altre foto scattate davanti alla Tour Eiffel oppure al suggestivo Arc de Triomphe.

In nessuna di queste foto compare il volto dell'uomo, ma il tag che Blasi stessa ha inserito sul proprio profilo social è l'inequivocabile prova della sua presenza.

Questa breve "fuga romantica" in terra transalpina arriva a epilogo un periodo turbolento per Ilary Blasi, che nella scorsa estate ha chiuso la relazione con Francesco Totti (sposato nel giugno 2005 e da cui ha poi avuto tre figli), il quale a sua volta ora sta vivendo una nuova storia d'amore alla luce del sole al fianco di Noemi Bocchi.