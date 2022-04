Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 e le novità per la settimana dall'11 al 15 aprile saranno tante per i protagonisti della soap italiana di Rai 1. Salvatore si preparerà per il matrimonio con Anna, mentre Marcello verrà a sapere della malattia di Flavia. Ferdinando si offrirà di pagare le spese per curare la madre di Ludovica, mentre Adelaide assisterà al bacio tra Umberto e Flora. Infine, Beatrice scoprirà le bugie di Dante e ne sarà sconvolta tanto che farà un grave incidente.

Salvatore pronto a fare il grande passo

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 dall'11 al 15 aprile vedranno tra i protagonisti Salvatore che fisserà la data del suo matrimonio con Anna, ma per il momento deciderà di tenerla segreta alla sua fidanzata. Il barista, inoltre, chiederà a Marcello di fargli da testimone per questa giornata così importante per la sua vita e nel frattempo organizzerà una sorpresa per consegnare l'anello ad Anna: Tuttavia, anche se ci sarà un piccolo contrattempo, Salvatore riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. L'attenzione sarà puntata anche sulla famiglia Brancia e Ludovica starà vicino a sua madre a causa della sua (finta) malattia e come promesso alla donna non dirà niente a Marcello del suo stato di salute.

Ferdinando pagherà le spese per la clinica di Flavia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nella settimana dall'11 al 15 aprile, dopo qualche giorno, Ludovica confesserà a Marcello che sua madre è malata ma che le condizioni economiche in cui versano non permettono di curarla al meglio.

L'uomo si sentirà impotente e inutile di fronte a questa brutta notizia, mentre Ferdinando apprenderà la situazione da Fiorenza e si offrirà subito di pagare tutte le spese per portare Flavia in una prestigiosa clinica. Quando Barbieri verrà a sapere che l'imprenditore aiuterà la madre della sua fidanzata si sentirà profondamente amareggiato e sconfitto.

Flora, invece, deciderà di lasciare villa Guarnieri, ma proprio quando starà andando via Umberto la rincorrerà e la bacerà sotto gli occhi di Adelaide.

Beatrice scossa dalle bugie di Dante: anticipazioni settimana 11-15 aprile

Durante la settimana dall'11 al 15 aprile, al Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio anche per la famiglia Colombo e in particolare per Gemma che riterrà Stefania l'unica responsabile della fine del suo fidanzamento con Marco. La figlia di Veronica, tuttavia, non si arrenderà e sarà decisa a riconquistare il suo ragazzo e per questo chiederà aiuto ad Adelaide che accetterà di supportarla. Stefania e Marco, invece, dopo aver represso a lungo i propri sentimenti saranno ad un soffio dal bacio, ma qualcosa glielo impedirà.

Nel frattempo, Dante acquisterà alcuni negozi oltreoceano, intenzionato ad aprirli con il marchio Paradiso, ma Vittorio sarà ignaro di tutto. Per portare avanti i suoi piani, Romagnoli continuerà a mentire anche a Beatrice che noterà uno strano atteggiamento nell'uomo, mentre Conti chiederà a Roberto di indagare sugli affari in America. Beatrice riuscirà a scoprire cosa sta tramando Dante alle spalle di suo cognato e sarà sconvolta, tanto che avrà un brutto incidente. La donna verrà trovata in uno stato di incoscienza.