Da non perdere le prossime puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1. Le anticipazioni svelano che Beatrice avrà un grave incidente e che verrà trovata priva di sensi. Tutto ciò avverrà, guarda caso, dopo che Beatrice scoprirà le macchinazioni di Dante ai danni di Vittorio. Nel frattempo, Romagnoli continuerà a tramare contro Conti e la sua nuova idea rischierà di metterlo in guai molto seri. Di seguito, le trame degli episodi inediti prima del gran finale previsto per il 29 aprile.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Beatrice scopre la verità su Dante

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, il perfido Romagnoli penserà all'ennesima idea per mettere al tappeto Vittorio. Venuto a sapere della vendita di alcuni negozi oltreoceano, li acquisterà con l'intenzione di rinominarli a marchio Paradiso, ovviamente senza dire nulla a Conti. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso e non solo sul piano economico.

Dante non alcuna intenzione di fermarsi e la situazione è sempre più ostica. Non pare esserci una via di uscita, anche perché Fiorenza è un'ottima alleata e con il suo potere riesce sempre a ottenere ciò che vuole. La situazione, però, sarà destinata a degenerare e a farne le spese sarà la povera Beatrice.

Stando ad alcune indiscrezioni sembra che a dare una svolta sia l'arrivo di Marta a Milano, che non perderà tempo per ricattare Dante. Una mossa azzardata, che la metterà in serio pericolo. Prima che ciò accada, un tragico evento terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

Dante ha causato l'incidente di Beatrice? Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Le ultime anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore rivelano che Beatrice scoprirà le malefatte di Dante e ne resterà sconvolta. La sua sarà una grandissima delusione, visto che si è lasciata andare e si è innamorata di lui, l'uomo che sta rovinando Vittorio.

Attenzione perché Beatrice, molto agitata, non sarà in sé e avrà un grave incidente. Le sue condizioni saranno piuttosto serie e verrà trovata priva di sensi. Una delle possibili ipotesi è che sia stato Dante a fare del male a Beatrice, che ha scoperto i suoi piani e dunque potrebbe rovinarlo.

A far riflettere, sono le parole di Luca Bastianello in una sua intervista, nella quale rivelava che Dante, una volta messo all'angolo, avrebbe compiuto un'azione tremenda e inaspettata, capace di sconvolgere i telespettatori e che ha destabilizzato lui stesso nel momento in cui ha letto il copione. Che ne sarà di Beatrice? Riuscirà a salvarsi e a raccontare che cosa le è successo o dobbiamo prepararci a un finale tragico per la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore? Aspettiamo novità.