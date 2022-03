Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le nuove puntate della soap opera sono confermate nella settimana che va dal 4 all'8 aprile 2022.

Le anticipazioni rivelano che la contessa Adelaide comincerà ad avere dei sospetti sul conto della coppia Umberto-Flora e, per questo motivo, deciderà di vederci chiaro per capire cosa sta accadendo a sua insaputa.

Intanto Stefania e Marco usciranno allo scoperto: i due, infatti, non potranno più nascondere il sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Adelaide scopre la verità su Umberto e Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4-8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda fino al prossimo 8 aprile in tv, rivelano che la contessa noterà il particolare degli orecchini di Flora Ravasi, i quali attireranno la sua attenzione e la porteranno ad indagare per capire un po' come stanno le cose.

E così, dopo una serie di attente indagini, Adelaide scoprirà che quegli orecchino sono stati regalati a Flora proprio dal commendatore Guarnieri.

Immediata la reazione della contessa: in un primo momento farà quasi finta di nulla, poi però deciderà di mettere alle strette la giovane stilista e la affronterà "faccia a faccia".

Le trame de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che la contessa stuzzicherà Flora facendole capire che sa del "segreto" che custodisce con Umberto.

Umberto agisce per placare la contessa Adelaide

Un duro colpo per la giovane stilista che si sentirà braccata e non saprà come comportarsi. In un primo momento, quindi, la ragazza chiederà aiuto a Ludovica, la quale però le consiglia di chiedere direttamente ad Umberto e di capire con lui come risolvere questa situazione.

Immediata la reazione di Umberto che, una volta appreso il doppio gioco di Adelaide, deciderà subito di agire per evitare scontri diretti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 nella settimana 4-8 aprile 2022, rivelano che Umberto affronterà la contessa e la metterà al corrente di una "mezza verità" legata al suo rapporto con la giovane Flora.

Tanto basterà per far sì che Adelaide ritorni sui suoi passi.

Stefania e Marco innamorati e in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 all'8 aprile

Spazio anche alle vicende di Stefania: la ragazza si ritroverà a vivere un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, complice il suo forte interesse nei confronti di Marco. La venere finirà per confidarsi con mamma Gloria, alla quale aprirà il suo cuore.

Intanto, anche il nipote della contessa deciderà di uscire allo scoperto: ormai non può nascondere più il suo sentimento nei confronti di Stefania, motivo per il quale arriverà a prendere la drastica decisione di chiudere con Gemma e quindi mettere la parola fine alla loro relazione.