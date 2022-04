Il Paradiso delle signore 6 chiude i battenti con le ultime puntate previste dal 25 al 29 aprile 2022 in prima visione assoluta Rai.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, in primis per la coppia composta da Stefania e Marco, i quali si ritroveranno a dover fare i conti con una nuova insidia che rischia di far crollare il loro amore.

Spazio anche alle vicende di Umberto che, in questi ultimi appuntamenti con la soap opera, uscirà allo scoperto e confesserà apertamente il suo amore nei confronti di Flora Ravasi.

Gemma scopre tutto su Marco e Stefania e ricatta la sorellastra: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che saranno trasmesse fino al 29 aprile in prima visione assoluta Rai, rivelano che Stefania dovrà fare i conti con il ricatto della sorellastra, che proverà a metterla alle strette.

Il motivo? Gemma ha scoperto tutta la verità sulla relazione in corso tra Stefania e Marco, motivo per il quale tirerà in ballo Gloria.

Se Stefania non chiude al più presto questa storia, Gemma andrà a denunciare Gloria per quel reato che ha commesso diversi anni prima e rimasto, da sempre, impunito.

Un duro colpo per Stefania che, a questo punto, si ritroverà fortemente combattuta.

La ragazza è consapevole del suo forte sentimento nei confronti di Marco, ma non vuole che sua mamma finisca nei guai.

Stefania decide di chiudere con Marco

Le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marco deciderà di farsi avanti con la ragazza e, questa volta, si presenterà da lei con un anello di fidanzamento.

Il nipote della contessa intende andare contro tutto e tutti pur di poter vivere la sua relazione con Stefania, incurante delle minacce che sta subendo da parte della sua ex fidanzata.

Sta di fatto che, alla luce di questo sporco ricatto di Gemma, Stefania si ritroverà nella posizione di dover chiudere la sua relazione con Marco.

La giovane venere, infatti, finirà per allontanarsi dal ragazzo e quindi metterà in stand-by il loro amore, lasciando l'amaro in bocca al nipote della contessa.

Occhi puntati anche su Umberto: le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il commendatore deciderà di chiudere definitivamente con Adelaide.

Umberto vuole stare con Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Umberto ha capito di amare Flora Ravasi, motivo per il quale non si farà problemi a troncare la relazione con la contessa, che non la prenderà per niente bene.

Flora ha scelto di trasferirsi in America per motivi di lavoro e Umberto cercherà di fare il possibile per bloccare la partenza della stilista e provare così a costruire un loro futuro insieme.

Intanto, alle nozze di Anna e Salvatore, sarà la piccola Irene a fare un regalo del tutto inaspettato alla coppia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 29 aprile 2022, rivelano che la bambina comunicherà alla mamma di volersi trasferire con lei e Salvo a Milano, e così potranno essere finalmente una famiglia a tutti gli effetti.