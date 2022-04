Grande colpo di scena al termine della sesta puntata del serale di Amici 2022. Contrariamente a tutte le aspettative, e alle anticipazioni pubblicate sul web, ad avere la peggio questa settimana al ballottaggio finale eliminatorio è stato il cantante Lda, che ha dovuto così abbandonare definitivamente il cast dello show di Maria De Filippi.

A salvarsi, infatti, è stato il ballerino Nunziol che è riuscito a conquistare il gradimento della giuria e così facendo può proseguire il suo percorso verso la finalissima del talent show Mediaset.

Tuttavia, dopo aver appreso il verdetto finale, Nunzio ha perso le staffe in casetta, tanto da costringere Maria De Filippi a intervenire e bacchettarlo.

Lda eliminato: perde contro Nunzio ad Amici 2022

Nel dettaglio, al termine della sesta puntata del serale di Amici 2022 i concorrenti sono rientrati in casetta dove hanno appreso il verdetto finale dell'eliminato.

Maria ha comunicato a Lda che avrebbe dovuto abbandonare definitivamente il cast del serale, mentre Nunzio poteva proseguire la sua corsa verso la finalissima.

Immediata la reazione del ballerino, che è andato su tutte le furie, ribellandosi contro la decisione della giuria e chiedendo di uscire al posto di Luca D'Alessio.

"No no Maria, non deve uscire Luca. Non merito di stare qua" ha sbottato Nunzio, che è apparso a dir poco furioso per questa scelta, mentre il suo amico Lda provava a placarlo.

Nunzio furioso per l'eliminazione di Lda, De Filippi interviene stizzita

"Mi fai parlare, fermati un attimo. Io non ci sto più con la testa" ha sentenziato Lda.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, che non ha perso tempo a intervenire e bacchettare Nunzio dopo la sua "scenata" in casetta.

"Nunzio, scusami se mi permetto, però devi essere rispettoso di Luca.

So che pensi non sia giusto, però in questo momento centrale è lui" ha sentenziato la conduttrice di Amici 2022, che ha così spostato il focus nuovamente su Luca D'Alessio.

Maria De Filippi svela un retroscena a Lda dopo l'eliminazione ad Amici 2022

Così, dopo l'intervento di Maria De Filippi, Lda ha ripreso la parola e in lacrime ha ringraziato tutte i compagni di viaggio di questa avventura, che porterà per sempre nel suo cuore.

La conduttrice di Amici 2022 ha voluto svelare anche un retroscena al giovane cantante, facendogli presente che. in tutti questi mesi di messa in onda del programma, suo papà Gigi D'Alessio non l'ha mai chiamata o contattata per chiederle un favore in merito al percorso di Lda.

"Non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale quest'anno" ha sentenziato Maria De Filippi e Lda con il suo tono ironico e scherzoso ha subito esclamato "questa è maleducazione però", facendo sorridere tutti i suoi compagni di avventura e la stessa conduttrice del serale.