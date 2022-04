La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano per gli episodi da lunedì 18 a venerdì 22 aprile raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) riceverà un biglietto da parte del suo amato Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), nel quale il ragazzo la invita a incontrarsi in piazza ogni giorno alle sette di sera. A non perdere le speranze, invece, sarà Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) che sarà fermamente convinta di poter riconquistare il suo ex fidanzato, nel frattempo Gloria Moreau (Lara Komar) suggerirà alla figlia di non perdere il treno dell'amore.

La Venere, rinfrancata dalle parole del genitore, sceglierà di incontrare il rampollo di casa Di Sant'Erasmo e tra i due ragazzi ci sarà un appassionante bacio. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), intanto, proverà a far comprendere alla Cavallerizza del Circolo che Marco non è più interessato a lei, ma la giovane Zanatta farà orecchie da mercante. Gemma, infine, avrà la prova lampante che l'ex e la sorellastra stanno intrattenendo un flirt.

Marco e Stefania potrebbero decidere di iniziare una convivenza a Milano

Per gran parte della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, a tenere banco è stato il tira e molla tra Gemma e Marco. La giovane Zanatta, dopo aver conosciuto Di Sant'Erasmo, non aveva mai nascosto alle amiche e colleghe di ritenerlo affascinante ma, al contempo, di gradire non poco anche il suo conto in banca.

Le mire arriviste della figlia di Veronica (Valentina Bartolo) sono state, ovviamente, sempre taciute al diretto interessato. Quando, però, Marco e Gemma hanno intrapreso una relazione amorosa vera e propria, il nipote della contessa Adelaide ha iniziato a coltivare un'amicizia sempre più profonda con Stefania.

Complice la fuga della figlia di Ezio (Massimo Poggio), tra il giovane di Sant'Erasmo e la Venere quel legame amicale si è presto trasformato in qualcosa di più, sino a divenire una vera e propria liaison.

Gemma, come anticipato, avrà la prova inconfutabile che la sorellastra e l'ex hanno un flirt.

Marco e Stefania, quindi, non avrebbero più alcun motivo di nascondersi e potrebbero rendere la pubblica la loro relazione sentimentale. Presentandosi come coppia in società, i due ragazzi potrebbero anche decidere di iniziare una convivenza a Milano.

Stefania e Marco potrebbero essere riconfermati per la settima stagione

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Stefania e Marco diverrebbero probabilmente il fulcro di almeno una storyline della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

In questo caso, Moisè Curia e Grace Ambrose non potrebbero che essere riconfermati per il prossimo ciclo di episodi dello sceneggiato nostrano che partirà a settembre.