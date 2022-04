Grandi colpi di scena in arrivo nelle ultime puntate di Brave and Beautiful, la fortunata soap opera turca tornata in onda su Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti le trame di quello che succederà nel corso delle prossime settimane, rivelano che Suhan si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Cesur e Tahsin, invece, arriveranno a stringere una collaborazione inaspettata per far fronte al loro nemico comune: trattasi di Riza.

Suhan in pericolo di morte: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate finali della soap opera turca rivelano che Riza dopo essere stato smascherato, prenderà di mira Suhan.

La donna, infatti, si ritroverà vittima di un piano vendicativo messo in atto dall'uomo e, nel giro di poco tempo, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Suhan, infatti, finirà in coma: le sue condizioni di salute non saranno delle migliori e, come se non bastasse, tale aggressione metterà a repentaglio anche la vita del bambino che la donna porta in grembo, dato che ormai mancheranno pochissime settimane al fatidico parto.

Insomma, una situazione a dir poco disperata, in primis per suo padre Tahsin che, per la prima volta nella sua vita, arriverà a temere di perdere la persona più importante della sua famiglia.

Tahsin si allea con Cesur nel finale e gli salva la vita, Riza muore

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che nelle ultime puntate si arriverà alla resa dei conti finale.

Tahsin deciderà di allearsi con Cesur per fronteggiare il nemico Riza. Quest'ultimo, però, non resterà non le mani in mano, dato che si metterà subito all'opera per attivare l'ennesimo piano vendicativo.

Gli spoiler della soap opera di Canale 5, rivelano che Riza posizionerà della dinamite sulla barca dove era in procinto di incontrarsi con Tahsin e Cesur.

Il padre di Suhan scoprirà tutto e, per prima cosa, metterà in salvo Cesur: in questo modo gli impedirà di perdere la vita e si sacrificherà al suo posto.

A quel punto, Tahsin e Riza arriveranno allo scontro finale che sarà fatale per entrambi: i due, infatti, moriranno dopo l'esplosione sull'imbarcazione.

Ottimi ascolti per il ritorno della soap con Cesur e Suhan su Canale 5

Insomma un finale che sembra promettere molto bene quello di Brave & Beautiful che, in questi primi giorni di messa in onda su Canale 5 dopo la pausa dello scorso settembre, ha subito conquistato il gradimento degli spettatori.

La media delle puntate trasmesse supera la soglia di 1,6 milioni al giorno con uno share che viaggia tra il 16 e 18%. Numeri molto positivi e in rialzo rispetto a quelli registrati, nella stessa fascia oraria, da Love is in the air che si fermava su una soglia del 15%.