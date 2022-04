C'era un fondo di verità dietro alle chiacchiere che hanno impazzato ultimamente su Manuel e Lulù. Intervistata da una nota rivista di Gossip, la ragazza ha confermato di non avere un buon rapporto con il padre del fidanzato, tanto da averlo bloccato su Instagram. La finalista del Grande Fratello Vip, inoltre, ha parlato di mentalità opposte e di un'esigenza da parte sua e del compagno di cambiare casa per non dover convivere anche col signor Franco.

Tensioni familiari per Lulù dopo il GF Vip

Si sta facendo un gran parlare di una coppia che si è formata all'interno della casa del Grande Fratello Vip qualche tempo fa.

I bene informati, infatti, sostengono che ci sarebbe maretta tra Manuel e Lulù per colpa di terza persone.

L'esperto di gossip Alessandro Rosica è stato il primo a parlare di una presunta crisi in corso tra i due ragazzi, un gelo che sarebbe calato per la mancata approvazione della famiglia Bortuzzo di questo rapporto.

La principessina etiope non ha mai smesso di dichiarare amore al fidanzato anche sui social network, cosa che lui non fa da un po': i fan, infatti, sono preoccupati dal silenzio dello sportivo su queste chiacchiere, come se non commentandole le stesse confermando indirettamente.

Da qualche giorno, inoltre, Manuel ha raggiunto i parenti a Treviso da solo: Selassié è rimasta a Roma e passa il tempo in compagnia delle sorelle.

L'intervista di Lulù che ha spiazzato i fan

Un rumor che è circolato ultimamente su Lulù e Manuel, è stato confermato dalla ragazza in un'intervista che ha rilasciato ad un settimanale di gossip.

Quando le hanno chiesto se è vero che ha bloccato Franco Bortuzzo su Instagram, la principessina ha risposto di sì e poi ha aggiunto: "Non credo sia obbligatorio avvicinarsi ad una persona con la quale non ti capisci.

Io sono vera, non so fingere".

Sempre in merito al gelo che c'è tra lei e e la famiglia del fidanzato, Selassié ha detto: "Abbiamo mentalità diverse. Io cerco di essere amichevole, ma dall'altra parte vedo un atteggiamento di chiusura e mi dispiace".

Lulù, dunque, ha informato fan e curiosi del fatto che il suocero non l'avrebbe mai realmente accettata come compagna del figlio, e ne ha preso consapevolezza giorno dopo giorno, fino a quando non ha deciso di eliminarlo dai propri profili social (cosa che avrebbe fatto anche la sorella minore Clarissa).

Il silenzio del compagno di Lulù

Lulù ha ammesso che tra lei e il padre di Manuel non scorre buon sangue, e la colpa sarebbe tutta del signor Franco.

Nonostante tutte queste tensioni, la principessina ha detto di volere solo la felicità del fidanzato e di essere pronta a tutto pur di vederlo contento e sereno.

Sempre nell'intervista che ha rilasciato ad un settimanale, poi, la finalista del Grande Fratello Vip 6 ha anticipato che presto lei e Bortuzzo cambieranno casa.

"Stiamo programmando queste cosa perché lui vive con il padre, che sta al piano di sopra", ha spiegato la giovane lanciato una nuova frecciatina al suocero.

In tutto questo marasma, l'unico a non essersi ancora esposto è Manuel. Il nuotatore, infatti, non ha commentato le dichiarazioni della compagna su suo padre e neppure le voci che lo vorrebbero in crisi e triste proprio a causa della tensione tra i suoi parenti e Lucrezia.

Alessandro Rosica si è detto piuttosto pessimista sul futuro di questa chiacchierata coppia, soprattutto perché il ragazzo starebbe soffrendo parecchio per la mancata armonia tra le persone che ama: da un lato c'è Lulù con la quale fa coppia da pochi mesi, dall'altro i genitori e i fratelli che non vedrebbero di buon occhio questa storia d'amore sin dal principio.