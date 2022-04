Il Paradiso delle Signore 6 è volto al termine, dopo una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. La soap tornerà in onda a partire dal prossimo settembre, riservando non poche sorprese al pubblico. Il finale di stagione ha gettato le basi per quello che potrebbe essere il filo conduttore dei nuovi episodi: la vendetta di Adelaide. La donna è stata abbandonata dal cognato, dopo diversi anni di passione, ma anche di contrasti. Umberto ha preferito, alla sua storica compagna, una donna notevolmente più giovane, capace di fargli mettere tutto in discussione.

La contessa, però, potrebbe essere pronta a vendicarsi, privando il fedifrago dei suoi averi, e del suo potere. Difatti, nel finale di stagione, la nobile ha ricevuto le quote del grande magazzino da Romagnoli, diventando la nuova socia di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, finale di stagione: Umberto ha lasciato Adelaide

Adelaide e Umberto sono sempre stati una delle coppia più tormentate de Il Paradiso delle Signore. I due, da anni, condividono un rapporto fatto di supporto e passione reciproca, tuttavia non sono mai mancati gli scontri, dovuti soprattutto ai tradimenti di Guarnieri. L'uomo, difatti, non sembra avere il "phisique du rôle" del compagno fedele, essendo incline alle scappatelle.

Adelaide, pur apparendo imperturbabile, non ha mai mandato giù fino in fondo le leggerezze del cognato.

Nel corso della sesta stagione, però, le cose sono cambiate, a causa dell'arrivo di Flora. La figlia di Achille, inizialmente, sembrava essere solo una ragazza a cui Umberto si era particolarmente legato in nome di un affetto paterno.

La giovane, però, essendosi a sua volta innamorata del commendatore, ha finito per fare breccia nel suo cuore. Umberto, dopo diversi tentennamenti, ha scelto di lasciare Adelaide per vivere la sua storia d'amore con la giovane Ravasi.

Il Paradiso, puntata conclusiva: Dante ha ceduto le quote alla contessa

Nel corso dell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, Dante, redentosi per amore, ha ceduto nuovamente le quote del grande magazzino, di cui si era illecitamente appropriato.

Le azioni, però, sono passate nelle mani della contessa, e non di Umberto, precedente socio di Vittorio, il quale è partito per fare un viaggio con Flora. La donna è diventata dunque la nuova comproprietaria dell'azienda di Conti. Adelaide ha strappato una parte di potere al suo ex compagno, muovendo il primo tassello la sua vendetta. La donna, a questo punto, potrebbe andare avanti con i suoi propositi vendicativi, entrando anche in contrasto con Vittorio, il quale, pur ammirando la contessa, non vorrebbe tradire l'ex suocero.