La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina all'ultima puntata. La popolare fiction daily chiuderà i battenti venerdì 29 aprile 2022 e, dopo la pausa estiva, tornerà in onda su Rai 1 il prossimo autunno. In attesa che la soap si congedi dai telespettatori, già si guarda con grande curiosità alla settima stagione, la cui lavorazione dovrebbe iniziare a maggio. Il pubblico si chiede: quali volti rivedrà dopo lo stop estivo? Stando alle anticipazioni diffuse in rete, uno di questi sarà Adelaide di Sant'Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina.

Dando uno sguardo al promo del finale, si capisce che la contessa ricoprirà un ruolo inedito nella settima stagione, ossia quello di un'imprenditrice.

Anticipazioni finale Il Paradiso delle signore 6: Adelaide comproprietaria del grande magazzino

Venerdì 29 aprile 2022 andrà in onda alle 15:55 su Rai 1 l'ultimo appuntamento con la sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la soap opera italiana ambientata nel grande magazzino milanese nei primi anni '60. Le anticipazioni della puntata finale rivelano che i fan assisteranno a dei colpi di scena che prepareranno il terreno per le inevitabili svolte della prossima stagione. Uno dei volti storici, la contessa Adelaide rivestirà un ruolo diverso nelle vicende della soap.

Stando ad un promo recentemente trasmesso su Rai 1 nel corso del programma 'Da noi....a ruota libera', nell'ultima puntata il personaggio interpretato da Vanessa Gravina affermerà: "Sono la nuova comproprietaria del Paradiso". Le anticipazioni del finale di stagione rivelano, infatti, che Dante Romagnoli restituirà alla donna le quote del grande magazzino, ignorando che lei abbia in mente di usare la sua nuova posizione per rovinare Umberto.

Nella settima stagione de Il Paradiso delle signore Adelaide avrà un'evoluzione

Il triangolo formato da Adelaide, Umberto e Flora è stata una delle storyline centrali de Il Paradiso delle signore 6. Nel corso della stagione, la stilista e il commendatore si sono innamorati e nelle puntate attualmente in onda su Rai 1 l'uomo è giunto ad una scelta.

Guarnieri ha deciso di mettere al primo posto il cuore invece della ragione che lo spingeva a proteggere il suo rapporto con la cognata. Perciò, nella puntata trasmessa il 27 aprile, Umberto ha lasciato Adelaide ed è andato a fermare Flora prima che partisse. Alle parole "Tu non vai da nessuna parte senza di me", sono seguiti un abbraccio e un bacio. Dunque, l'uomo starà con la giovane, mentre Adelaide rimarrà sola ad accettare la sconfitta. Stando alle anticipazioni, la donna pianificherà di vendicarsi del cognato e della figliastra. Dopo aver acquisito le quote del Paradiso, nella settima stagione la donna subirà un'evoluzione che la porterà ad avere un ruolo importante negli affari del grande magazzino.