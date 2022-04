Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi finali della sesta stagione, i quali saranno trasmessi da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, raccontano che il destino professionale di Beatrice Conti (Caterina Bertone) potrebbe condizionare quello di Anna Imbriani (Giulia Vecchio). La mamma di Serena (Giulia Patrignani), dopo le dimissioni dalla clinica, accetterà la proposta di Vittorio (Alessandro Tersigni) di stare un po' nell'appartamento di quest'ultimo.

Il proprietario del grande magazzino, però, noterà come la cognata sia in pena per l'allontanamento da Dante Romagnoli (Luca Bastianello), quindi farà in modo con successo che i due s'incontrino e si riconcilino. Anna, invece, convolerà a nozze con Salvatore Amato (Emanuel Caserio) il 29 aprile, proprio quando il Paradiso delle Signore 6 chiuderà i battenti. Alla cerimonia nuziale presenzieranno Tina (Neva Leoni), Sandro Recalcati (Luca Capuano), Antonino (Giulio Corso) ed Elena Montemurro (Giulia Petrungaro), mentre ad accompagnare Imbriani all'altare sarà Vittorio.

La probabile partenza di Dante e Beatrice per gli Stati Uniti

Durante la puntata di "Da noi a ruota libera", andata in onda il 24 aprile, la presentatrice Francesca Fialdini ha mostrato ai telespettatori un filmato con contenuti inediti sul finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.

All'interno della clip si era visto come fosse tornato il sereno tra Dante e Beatrice, con l'italo americano che si era lasciato andare in un, all'apparenza sentito, "Ti amo" conclusosi con un bacio tra i due. Nella scena successiva, inoltre, Vittorio aveva detto alla cognata: "Non lasciare che i ragazzi mi dimentichino".

Tale frase del proprietario del grande magazzino, palesemente riferita ai suoi nipotini Serena e Pietro (Andrea Savorelli), era parsa profumare di un addio tra lui e Beatrice, come se quest'ultima e Dante fossero in procinto di lasciare Milano, magari alla volta degli Usa.

Tesi maggiormente avvalorata dal discorso con tanto di scuse che Romagnoli farà allo staff della boutique sempre agli sgoccioli della sesta stagione.

Anna potrebbe divenire la nuova contabile dell'atelier se Beatrice partisse

L'eventuale partenza di Beatrice lascerebbe vacante il ruolo di contabile e Vittorio sarebbe chiamato, così come probabilmente succederà con Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), a sostituirla prima possibile.

La soluzione Conti ce l'avrebbe sotto gli occhi, ovvero Anna che, nella settima stagione della soap opera, da assistente diverrebbe la contabile primaria.

Il ruolo nello sceneggiato di Imbriani diverrebbe più centrale, specialmente dopo che la stessa sarà fresca di matrimonio con Salvo.