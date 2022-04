La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 27 aprile, ha avuto tra i suoi protagonisti la "rediviva" Gemma Galgani. Dopo aver recitato il ruolo di comparsa per oltre un mese, la dama è tornata a centro studio grazie all'intervento del signor Giacomo, che ha chiesto di poterla conoscere. Tra i commenti che sono apparsi sui social mentre su Canale 5 veniva trasmesso il momento dedicato alla torinese, spiccano quelli di chi l'ha trovata cambiata e si è detto preoccupato per il suo stato di salute.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

Dopo settimane passate all'ombra di Ida Platano, lo scorso 27 aprile Gemma è tornata al centro delle dinamiche di Uomini e Donne.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv mercoledì pomeriggio, Maria De Filippi ha dato parola ad un signore del parterre che, un po' a sorpresa, si è dichiarato a Galgani.

Anche se ha ribadito più volte di non essere innamorato, Giacomo si è detto predisposto ad iniziare una piacevole conoscenza con la dama che da oltre un mese non veniva neppure menzionata dalla conduttrice.

Tina Cipollari ha subito approfittato della situazione per fare qualche battutina alla sua storica "antagonista" ma, a differenza di quello che accadeva in passato, le due non hanno litigato pesantemente.

La torinese ha ascoltato la presentazione del cavaliere ed ha accettato di ballare e di scambiare con lui il numero di telefono per provare a frequentarsi lontano dai riflettori.

Il chiacchiericcio sulla dama di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 veniva trasmesso il primo incontro tra Gemma e Giacomo, sui social network venivano pubblicati una serie di commenti che stanno facendo discutere tutt'ora.

Nell'assistere allo scambio di battute tra Galgani e il cavaliere che vorrebbe corteggiarla, alcuni spettatori di Uomini e Donne hanno notato uno strano atteggiamento da parte della dama, un'insolita "apatia" che sarebbe emersa anche quando Tina Cipollari le ha fatto un paio di battute di spirito sulla volontà di avere dei figli alla sua età.

"Io non la vedo proprio bene", "Mi sembra intontita", "Gemma è così spenta, dev'esserle successo qualcosa", "Ma cosa le è successo? Sembra invecchiata di 30 anni in un mese", questi sono alcuni dei pareri che il pubblico del dating-show ha espresso evidenziando una certa preoccupazione per lo stato di salute della 72enne di Torino.

Un pensiero che hanno sposato in tanti, dunque, è che la protagonista del Trono Over potrebbe essere incappata in qualche problemino fisico nel periodo in cui ha fatto la "comparsa" nel programma.

Il rumor sul futuro lontano da Uomini e Donne

Sono un po' di giorni che Gemma è al centro delle chiacchiere per la sua "opaca" partecipazione a Uomini e Donne.

Un signore che Galgani ha frequentato nel recente passato, poi, ha gettato ulteriori ombre sul futuro della stessa nel cast della trasmissione Mediaset. L'ex cavaliere Pierluigi, infatti, in un'intervista ha fatto sapere che presto la torinese lascerà il dating-show definitivamente e lo farà assieme all'uomo che sta conoscendo da qualche settimana, Giacomo.

"Il momento è arrivato e le serve una buona uscita", ha raccontato l'ex volto del Trono Over in merito al chiacchieratissimo ma non ancora confermato addio della 72enne al programma condotto da Maria De Filippi.

Sono mesi che si vocifera un possibile ritiro di Gemma (per sua volontà oppure per quella della redazione), ed è evidente che la nuova "regina" del format è Ida Platano: su di lei si basano le principali tematiche della versione senior, soprattutto da quando Riccardo Guarnieri è tornato per alimentare i Gossip su un loro ennesimo ritorno di fiamma.