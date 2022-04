Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato nostrano creato da Giannandrea Pecorelli per le puntate che chiuderanno la sesta stagione, le quali andranno in onda dal 25 al 29 aprile, evidenziano che la piccola Irene trascorrerà molto tempo assieme ad Agnese Amato (Antonella Attili) e al compagno Armando Ferraris (Pietro Genuardi). La bimba, grazie anche al fatto di essersi affezionata alla nonna acquisita, dirà di aver cambiato idea ed essere felice all'idea di trasferirsi nel capoluogo lombardo, notizia che riempirà di gioia Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio), in quanto non saranno più chiamati a stravolgere le loro vite.

La puntata finale della sesta stagione coinciderà con un lieto evento, ovvero le nozze di Salvo e Anna. Quest'ultima sarà portata all'altare da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), mentre a tale celebrazione presenzieranno Antonino Amato (Giulio Corso) e la moglie Elena Montemurro (Giulia Petrungaro).

Agnese ha lasciato Giuseppe

Il personaggio di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), nel corso delle ultime stagioni, ha fatto penare non poco la moglie Agnese e, in qualche occasione, anche il figlio Salvatore. Nella stagione in essere, però, il padre di Tina (Neva Leoni), Antonino e Salvo ha alzato decisamente il tiro.

E' venuto alla luce, difatti, che il signor Amato ha un figlio illegittimo, avuto con Petra in Germania, e che per mantenerlo ha dilapidato i risparmi famigliari.

Messo alle strette da Agnese, Giuseppe aveva confessato e la moglie lo aveva cacciato di casa. Nonostante la gravità della faccenda, la signora Amato aveva preferito dapprima tenere all'oscuro Salvatore e Tina, salvo poi ripensarci e dire ai figli sia come stavano le cose con Giuseppe che di stare assieme al capo magazziniere Armando.

Antonio potrebbe rimanere a Milano appresa la separazione dei genitori

L'intricata faccenda familiare degli Amato potrebbe essere scoperta dal primogenito durante la permanenza dello stesso a Milano per le nozze del fratello Salvo. Venire d'improvviso a conoscenza che la madre Agnese ha troncato la relazione col padre Giuseppe e ne sta intrattenendo un'altra con un uomo diverso potrebbe destabilizzare non poco Antonino.

Quest'ultimo, intenzionato a far luce sulla faccenda, potrebbe anche decidere di rimanere un po' in città per indagare a riguardo, e quindi essere presente anche nella settima stagione della soap opera nostrana, magari scoprendo che le pregresse frizioni tra i genitori celassero altro.