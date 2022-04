Nessuna pausa il 1° maggio per Un posto al sole, dal momento che quest'anno la Festa dei lavoratori cadrà di domenica. Le anticipazioni delle puntate, che vanno da lunedì 2 fino a venerdì 6 maggio, confermano che Roberto Ferri dovrà fare i conti con un suo percorso interiore di "redenzione". L'uomo si renderà infatti conto di essere andato troppo oltre con Chiara e deciderà, quindi, di dimettersi dalle aziende Petrone. La sua socia però non sarà del suo stesso avviso. Lara infatti cercherà subito un nuovo alleato.

Nel frattempo ci saranno importanti sviluppi nella crisi sentimentale di Ornella e Raffaele.

A quanto pare quest'ultimo, sempre più preso da Elvira, arriverà a prendere una decisione in grado di mettere seriamente a rischio il suo matrimonio.

In una storyline dai toni decisamente più leggeri, Guido Del Bue inizierà a dubitare del comportamento del dottor Sarti.

Un posto al sole, puntate dal 2 al 6 maggio: Ferri si dimette dalle aziende Petrone

La confessione alla polizia di Chiara (Alessandra Masi), lascerà esterrefatti Marina (Nina Soldano) e Filippo (Michelangelo Tommaso). I due, dopo aver scoperto fin dove si è spinto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), lo attaccheranno duramente. Le anticipazioni non svelano cosa diranno all'uomo, ma sottolineano che Ferri ne resterà profondamente ferito.

L'attacco da parte del figlio e della sua ex avrà un forte impatto sull'imprenditore che, preso dal rimorso, farà una scelta importante. Roberto deciderà infatti di dimettersi dalle imprese Petrone, ottenendo così una rinnovata stima da parte di Marina, ma scatenando anche l'ira di Lara (Chiara Conti).

Quest'ultima, notando la nuova intesa tra Marina e Ferri, deciderà infatti di intervenire per ribaltare la situazione.

Lara proporrà così una alleanza insolita a Fabrizio (Giorgio Borghetti). L'uomo non ha di certo simpatie per Martinelli, ma la donna avrà però un'arma in più da offrirgli, oltre alla vendetta su Roberto. A quanto pare, infatti, l'ex socia di Menkov svelerà a Rosato un segreto importante su sua moglie, ma basterà questo per farlo passare dalla sua parte?

Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Un posto al sole, trame 2-6 maggio: Raffaele non vuole più stare da solo

Come prevedibile, la crisi tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) è destinata a peggiorare nel corso delle prossime puntate. L'uomo rimarrà a casa da solo, per l'ennesima volta, a causa del lavoro di primario di sua moglie e, per sopperire alla solitudine, contatterà qualcuno che gli faccia compagnia. Non c'è conferma che, in questa occasione, il portiere di Palazzo Palladini si rivolgerà ad Elvira (Giusi Cataldo), ma c'è però dell'altro. Le anticipazioni confermano infatti che Giordano, pur di non sentirsi più solo, arriverà a prendere una decisione molto importante che potrebbe avere seri impatti sul suo matrimonio.

Ma cosa potrebbe mai essere? Non c'è ancora una risposta, ma c'è la conferma che Raf sarà sempre più attratto dalla madre di Samuel, con cui instaurerà un forte legame.

Upas, anticipazioni: Mariella e Cerruti organizzano una vacanza

Guido (Germano Bellavia) rimarrà sorpreso nel vedere quanto siano in confidenza Bruno (Giovanni Caso) e un'infermiera. Il comandante Del Bue, notando la forte complicità tra i due, inizierà a sospettare che il dottor Sarti possa star tradendo Sasà (Cosimo Alberti). L'uomo deciderà di tenere la scoperta per sé, per il momento, mentre nel frattempo Mariella (Antonella Prisco) e Cerruti progetteranno una vacanza assieme. Per quanto non ci sia conferma, risulta probabile che questa vicenda possa fare da incipit alla trasferta di alcuni episodi di Un posto al sole a Siena.