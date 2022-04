La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per le puntate da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, le quali sanciranno la conclusione della stagione in essere, raccontano che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), dopo aver accettato una ghiotta proposta di lavoro in America, dirà addio ai colleghi della boutique. Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), intanto, si accorgerà di essersi innamorato della figlia di Achille (Roberto Alpi), così sceglierà di troncare la storia con la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Quest'ultima, inoltre, dovrà prendere atto che il cognato non solo si è invaghito della bella Ravasi ma pare disposto a seguirla anche negli Stati Uniti. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), in ultimo, consegnerà ad Adelaide le quote della boutique che erano del padre di Marta (Gloria Radulescu), sebbene l'italo americano ignorerà del tutto che la contessa vorrà farla pagare al cognato.

Il ricatto di Dante a Umberto per ottenere le quote di quest'ultimo

Gli obiettivi che hanno accompagnato Dante nel corso della sesta stagione, eccezion fatta per ciò che accadrà negli episodi finali, sono stati sia distruggere l'immagine professionale di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che far giungere il grande magazzino sull'orlo del fallimento.

Per giungere a tali mire, l'italo americano e la fedele cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) si sono dimostrati pronti a tutto. Durante un incontro fortuito al Circolo tra Dante e Flora, l'allora stilista del Paradiso si era lasciata sfuggire dell'esistenza di una missiva scritta di suo pugno per il commendatore. Fiutando come la stessa potesse contenere informazioni compromettenti, Romagnoli chiese a Fiorenza di rubarla da Villa Guarnieri.

Gramini, quindi, si era intrufolata nella residenza della contessa e si era impossessata del documento.

La lettera, difatti, conteneva le prove dell'implicazione nel caso Ravasi della contessa e, grazie a ciò, l'italo americano aveva ricattato Umberto barattando il documento con le sue quote dell'atelier, divenendone a tutti gli effetti socio.

La contessa Adelaide potrebbe diventare comproprietaria dell'atelier

Francesca Fialdini, durante la puntata di 'Da noi a ruota libera' andata in onda ieri 24 aprile, ha mostrato un filmato contenente immagini inedite delle ultime scene de Il Paradiso delle Signore 6. Nella clip è apparso chiaro come Adelaide sarà intenzionata a vendicarsi di Umberto e, per farlo, potrebbe non restituirgli le quote che erano sue per divenire la nuova comproprietaria dell'atelier.

Se ciò dovesse accadere, nella settima stagione sarà possibile vedere la boutique con Vittorio e Adelaide al comando.