Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Quella appena iniziata sarà l'ultima settimana di programmazione prima dello stop estivo. Il finale di stagione andrà, difatti, in onda il 29 aprile, dopo di che la soap saluterà il pubblico. Intanto è confermata la settima stagione, che dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo settembre.

Relativamente ai vari personaggi che la animeranno, Beatrice e Dante dopo essersi riconciliati nel finale di questa sesta stagione, potrebbero uscire di scena nella settima.

Occorre sottolineare, però, che si tratta solo di ipotesi, e non anticipazioni ufficiali di quello che accadrà.

Il Paradiso: Romagnoli è cambiato per amore

Tra le storylines più interessanti della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, c'è stata quella che vede coinvolto Dante Romagnoli. L'uomo d'affari è entrato in scena a gennaio 2022, movimentando non poco le trame della soap. Dopo essere stato coinvolto in un triangolo amoroso con Vittorio e Marta a fine della quinta stagione, Dante è tornato a Milano per fare affari con Conti. Tuttavia, pur essendo uscito sconfitto quanto Vittorio dalla storia con la giovane Guarnieri, Romagnoli aveva un forte desiderio di vendicarsi del rivale. L'oggetto della guerra è stato proprio Il Paradiso delle Signore, che ha voluto a tutti i costi strappare all'ex marito di Marta.

Per raggiungere i suoi scopi si è servito di Beatrice Conti, corteggiandola per estorcerle informazioni. Con il tempo, però, Dante ha conosciuto un sentimento vero e forte, in grado di farlo diventare una persona migliore.

Settima stagione: Romagnoli e la vedova Conti potrebbero non essere presenti

Stando alle anticipazioni pervenute riguardo le ultime puntate della sesta stagione della soap per Dante e Beatrice dovrebbe esserci un lieto fine, dopo momenti molto duri.

Vittorio, infatti, avendo compreso che la cognata è ancora innamorata di Romagnoli, cercherà di fare qualcosa per farli riconciliare. Conti, del resto, pur non avendo molta stima per Dante, non potrà non ammettere che l'uomo è molto cambiato, soprattutto per amore di Beatrice.

A questo punto, avendo Dante perso il suo ruolo da antagonista, viene da chiedersi quale possa essere la sua funzione all'interno delle vicende della soap.

Non è quindi da escludere che, sia lui che Beatrice, essendosi ritrovati, escano di scena. La coppia potrebbe andare a vivere all'estero, come pure restare a Milano ma avendo un ruolo marginale, che potrebbe portarli a essere assenti dalla settima stagione.