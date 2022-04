Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 27 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

Beatrice, dopo aver scoperto gli inganni di Romagnoli, deciderà di tenerlo a distanza, tuttavia non riuscirà a nascondere la sua nostalgia. Vittorio, conoscendo la cognata, non riuscirà a non notare che la donna sta soffrendo per la lontananza da Dante. Pertanto, pur non ammirando l'uomo, per il bene della donna, deciderà di fare qualcosa, affinché i due si riavvicinino.

Stefania, al contempo, sarà combattuta a causa del ricatto avanzato da Gemma. Tuttavia, la ragazza sarà sempre più convinta che lasciare Marco sia la scelta giusta.

Marcello, invece, troverà il coraggio di rompere con Ludovica, che di conseguenza sarà consolata da Ferdinando. Umberto darà una svolta decisiva alla sua vita sentimentale, lasciando Adelaide per Flora.

Il Paradiso, puntata 27 aprile: Vittorio nota la malinconia della cognata

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 aprile, Beatrice proseguirà con la propria decisione di rompere definitivamente con Romagnoli. Tuttavia, pur essendo determinata, non sarà facile per lei gestire la mancanza dell'uomo di cui si era innamorata.

La madre di Serena, infatti, non riuscirà a mascherare la nostalgia di Dante. Vittorio, notando che qualcosa non va, deciderà di mettere da parte i dissapori con il suo rivale e prenderà in mano la situazione, pensando a un modo per far riavvicinare i due.

Il Paradiso, spoiler 27/4: Stefania combattuta

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso, che andrà in onda il 27 aprile, preannunciano che Stefania avrà il cuore spezzato in due, in seguito al ricatto da parte di Gemma.

La ragazza sa che, a causa della malvagità della giovane Zanatta, dovrà rinunciare o alla madre, o al fidanzato.

Tuttavia, pur amando Marco, sarà sempre più convinta di lasciarlo andare, per evitare che la madre possa finire in carcere.

Anticipazioni 27 aprile: Marcello chiude con Ludovica

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 aprile proseguirà all'insegna di coraggiose scelte d'amore.

Marcello, convinto di non essere la persona giusta per Ludovica, chiuderà la relazione con la giovane Brancia. La giovane Brancia soffrirà molto a causa della rottura con Barbieri, ma potrà contare sull'appoggio da parte di Ferdinando, che coglierà l'occasione per farsi avanti con la ragazza.

Umberto, invece, dopo aver compreso cosa prova per Flora, lascerà Adelaide. Il commendatore riuscirà a raggiungere giusto in tempo la giovane Gentile Ravasi, in procinto di partire per l'estero.