Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. la soap del pomeriggio di Rai 1. Quella appena iniziata è l'ultima settimana di programmazione della sesta stagione. Difatti, la soap saluterà il pubblico con un ultimo appuntamento previsto per il 29 aprile.

Le nuove puntate della settima stagione andranno in onda a partire dal prossimo settembre, dopo una lunga pausa estiva. Nel corso dei nuovi episodi Gloria ed Ezio potrebbero avvicinarsi sempre di più, scatenando l'ira di Veronica. La donna, difatti, potrebbe fiutare che i due si amano ancora, e passare all'attacco, tramando qualcosa contro Moreau.

Occorre, però, sottolineare che si tratta di ipotesi, e non di anticipazioni ufficiali di ciò che accadrà.

Il Paradiso: Gloria ed Ezio si sono ritrovati dopo anni

La storyline di Gloria Moreau è risultata una delle più interessanti della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Entrata in scena a metà quinta stagione, la donna è apparsa da subito avvolta da un alone di mistero, tanto da far capire di nascondere un segreto. Essendosi da subito legata molto con Stefania, non c'è voluto molto per capire che la donna fosse la madre della giovane Colombo, sebbene quest'ultima non ne fosse a conoscenza.

La capocommessa, difatti, in passato era un'ostetrica, e fu costretta a lasciare il marito e la figlia a causa di un'accusa ingiusta, che avrebbe potuto minare anche il marito.

Dopo anni di distanza ha trovato il modo di stare vicino alla figlia in incognito, salvo poi rivelarle la sua vera identità. A Milano non ha ritrovato solo Stefania, ma anche Ezio, il marito. I due si sono rivisti dopo tanto tempo e nonostante le reticenze iniziali, Ezio ha accettato la presenza della donna.

Gloria non ha mai nascosto, durante le sue chiacchierate con Armando, di essere ancora innamorata del marito, nonostante non lo abbia mai detto ad Ezio.

Quest'ultimo, tuttavia si è rifatto una vita con Veronica, una vedova con la quale sembra aver ritrovato la serenità.

Ezio potrebbe capire di essere ancora innamorato della moglie

Ezio non ha mai ammesso di essere ancora innamorato di Gloria, tuttavia le varie vicissitudini hanno fatto in modo che i due si riavvicinassero. Nel corso delle puntate della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore Colombo potrebbe capire di essere ancora innamorato della moglie, decidendo eventualmente di rivelarlo a Veronica.

A questo punto, l'uomo potrebbe anche decidere di chiudere la sua relazione con la donna, per non ingannarla ulteriormente.

Veronica, finora, ha dato prova di essere un personaggio tutto sommato positivo, ma disposta a tutto pur di tenersi vicino Ezio. Non è da escludere che, la vedova Zanatta decida di tramare qualcosa contro Gloria, per allontanarla da Colombo, o per fargliela pagare.