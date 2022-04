Continua l'appuntamento con 'Il Paradiso delle Signore', la soap opera italiana ambientata negli anni sessanta nel grande magazzino milanese. La sesta stagione della serie con protagonista Alessandro Tersigni è arrivata al capolinea con la sua ultima settimana di programmazione.

Nel secondo episodio settimanale che andrà in onda martedì 26 aprile, il nipote di Adelaide vorrà ufficializzare il suo fidanzamento con Stefania e vivere il loro amore alla luce del sole. Tuttavia, Gemma verrà a conoscenza della loro relazione e minaccerà la figlia di Gloria di denunciare sua madre alle autorità qualora non rinunciasse a Marco di Sant'Erasmo.

La giovane Colombo si confiderà con l'amica Irene di dover rinunciare all'amore per salvare la capocommessa del magazzino.

Per Flora sarà il momento di partire per gli Stati Uniti, ma un imprevisto fermerà la ragazza dal suo intento. Nel contempo, Marcello deciderà di lasciare la sua fidanzata Ludovica e di licenziarsi dal ruolo ricoprente al circolo.

Infine, Beatrice continuerà a tenere le distanze da Romagnoli. L'imprenditore italo-americano cercherà in ogni modo di conquistare nuovamente la fiducia della vedova Conti e deciderà di chiedere scusa a tutto lo staff dell'atelier.

Stefania salva sua madre dal carcere

Negli episodi precedenti, Gemma scopre che Stefania ha intrattenuto una relazione con il suo ex fidanzato Marco, così decide di minacciarla: rinunciare al nipote di Adelaide oppure salvare Gloria dalla prigione.

Nel secondo episodio settimanale, la giovane Colombo si confiderà con l'amica Irene rivelandole che sua sorella ha minacciato di denunciare Moreau qualora lei non dovesse rinunciare ai propri sentimenti per il giornalista del Paradiso Market. Più tardi, il nipote di Adelaide deciderà di ufficializzare il suo fidanzamento con la figlia di Ezio, tuttavia la ragazza rinuncerà all'amore e lo lascerà per salvare sua madre.

Marcello lascia Ludovica, Flora pronta a partire

Negli episodi precedenti, il giovane cameriere del circolo ha deciso di dimettersi, iniziando a pensare di lasciare Ludovica. Mentre Flora ha ricevuto una proposta lavorativa dall'America.

Nell'episodio numero 156, Marcello maturerà l'idea che Ludovica non sia la donna della sua vita per la radicale differenza di rango sociale, così deciderà di lasciare la fidanzata.

Nel contempo, Flora Gentile sarà in procinto di lasciare la città milanese e partire per gli Stati Uniti dopo aver accettato la proposta lavorativa americana. Tuttavia, un imprevisto fermerà la ragazza dall'imminente partenza.

Dante chiede perdono allo staff del Paradiso

Negli episodi precedenti, Beatrice è stata dimessa dall'ospedale dopo l'incidente, ma non ha perdonato il suo fidanzato per averle nascosto i progetti contro il magazzino. Dante ha rinunciato al marchio Paradiso per dimostrare alla cognata di Vittorio il suo amore.

Nell'episodio de 'Il Paradiso delle Signore' che andrà in onda martedì 26 aprile, la vedova Conti soffrirà per la lontananza di Romagnoli, ma riterrà la sua scelta corretta dal momento che l'imprenditore italo-americano ha fatto del male a lei e alla sua famiglia. Intanto, Dante cercherà in ogni modo di conquistare di nuovo la fiducia di Beatrice e chiederà pubblicamente perdono allo staff del Paradiso ma soprattutto alla sua amata.