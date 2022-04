Il Paradiso delle Signore sta per terminare questa seguitissima stagione e presto inizieranno le riprese dei nuovi episodi. Il finale lascia aperte molte porte, con storie che si svilupperanno negli episodi inediti che andranno in onda a settembre. Nel gran finale l'amore trionfa per diverse coppie, ma non per tutte. Stefania e Marco potranno stare insieme dopo il sacrificio di Gloria, che salverà la figlia dalla vendetta davvero bieca di Gemma. Ci saranno poi le tanto attese nozze di Salvatore e Anna, che coroneranno il loro sogno di avere una loro famiglia con la piccola Irene.

Finale triste per Marcello e Ludovica, con quest'ultima che accetterà di partire per la Grecia in compagnia di Fernando Torrebruna. E poi, la coppia storica che si sfalda: Umberto lascia Adelaide per stare con Flora, fermandola prima che parta per sempre per l'America. La contessa, ferita nel profondo, prometterà di rovinare Umberto. Grazie alla complicità di Vittorio - circostanza che non potevamo neanche lontanamente immaginare - Beatrice e Dante inizieranno una storia d'amore, che potrebbe però volgere in maniera inaspettata. Ecco perché.

Il Paradiso delle Signore, Dante e Beatrice pronti a vivere il vero amore

Dante ha restituito a Vittorio ciò che gli aveva sottratto con l'inganno. Il suo intento è quello di dimostrare a Beatrice di essere davvero innamorato di lei e pronto a rinunciare a tutto.

Conti si fiderà di lui, tanto da far sì che la cognata lo perdoni.

Romagnoli ha poi chiesto perdono a tutto lo staff, ammettendo le sue colpe. Dunque, Dante perde tutto per amore di Beatrice, che accetterà di tornare con lui.

Dante potrebbe tornare a tormentare Vittorio

Il repentino cambiamento di Dante nelle puntate finali Il Paradiso delle Signore non ha convinto tutti.

I colpi di scena nella soap sono all'ordine del giorno e non si esclude che Romagnoli abbia solo finto.

I vecchi rancori di Dante e la sua vera natura potrebbero tornare più forti che mai nelle puntate della nuova stagione, destabilizzando la povera Beatrice, che si è fidata di lui.

Se così fosse, la cognata di Conti si troverebbe in una situazione molto scomoda e non avrebbe altra possibilità che lasciare Dante, anche se con molta sofferenza.

Talvolta, però, il destino fa strani giochi.

Vittorio e Beatrice tornano insieme? Il Paradiso 7 anticipazioni

Da qualche giorno, circola su web un'indiscrezione che sta tenendo alta l'attenzione dei fan della soap. Pare infatti che nella nuova stagione, Beatrice si accorga di aver fatto un grosso errore a fidarsi di Dante.

Se Romagnoli tornasse a meditare vendetta ai danni di Vittorio, Beatrice non perderebbe un solo istante a lasciarlo.

Non si esclude che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 Vittorio e Beatrice possano tornare insieme. Il loro legame è stato sempre molto forte e, quando Marta era assente, hanno vissuto il sogno di essere una famiglia. Chissà che questo sogno non diventi molto presto realtà.