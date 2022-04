Come finisce Il Paradiso delle Signore 6? L'ultima puntata va in onda venerdì 29 aprile su Rai 1 alle 15:55 circa e su RaiPlay on demand, dove sono disponibili anche le repliche. È già confermata la settima stagione, che partirà a settembre. Al posto della soap, verrà trasmessa "Sei Sorelle", una telenovela che, dalle premesse, sembra promettere davvero bene. Prima, però, verranno trasmesse le repliche delle prime cinque puntate della prima stagione, con la storia di Teresa.

Ci saranno una serie di colpi di scena che cambieranno per sempre le trame, a partire dalle coppie che si sono appena formate e quelle che si scioglieranno, ma non solo.

Di seguito approfondiamo le anticipazioni dell'episodio finale.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni ultima puntata

Venerdì 29 aprile sarà una data da non dimenticare per gli affezionati telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore 6, che si conclude con un finale imprevedibile e ricco di colpi di scena. Ci saranno le nozze di Salvatore e Anna e, proprio per questo lieto evento, il grande magazzino resterà chiuso.

Attenzione a questo passaggio, perché non saranno tutte rose e fiori. Dalle anticipazioni della nuova stagione Il Paradiso delle Signore, sappiamo infatti che Salvo e Anna avranno dei problemi di coppia subito dopo essersi sposati e si sviscererà la questione legata alla vera paternità di Irene, cosa che Salvatore non prenderà affatto bene.

Marcello e l'ultima corsa per Ludovica

Barbieri ha deciso di lasciare Ludovica, sentendosi inadeguato e troppo diverso dalla vita che conduce. Il piano di Flavia è andato a buon fine.

Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 29 aprile, Ludovica e Ferdinando saranno molto vicini e partiranno per un viaggio in Grecia.

Marcello si renderà subito conto dell'errore commesso e rincorrerà la sua ex prima che sia troppo tardi.

Gloria si costituisce nel finale Il Paradiso delle Signore 6

Stefania sta soffrendo molto a causa del vile ricatto di Gemma, pronta a telefonare alla polizia per denunciare sua madre qualora non lasci Marco. Decisa a salvaguardare Gloria, la giovane Colombo rischia di perdere tutto.

Gli occhi di una madre vedono sempre oltre e Gloria, nell'ultima puntata del Paradiso delle Signore, si costituisce. La coraggiosa Moreau, prima di consegnarsi in gran segreto, consiglia Marco su come agire per fare la proposta di nozze a Stefania.

Sarà proprio grazie al sacrificio di Gloria che l'amore tra Marco e Stefania trionferà in una cornice molto romantica, quelle delle nozze di Salvatore e Anna.

Adelaide pronta a rovinare Umberto

Nessuno si aspettava che Umberto decidesse di rincorrere Flora, che stava partendo per l'America e voltare pagina, convinta che il suo amore per il commendatore fosse impossibile. E invece no.

Umberto le ha confessato di amarla e di aver lasciato Adelaide. La contessa, ferita, medita vendetta.

Anche in questo caso, vedremo l'evolversi della situazione del corso de Il Paradiso delle Signore 7.

Le quote del Paradiso tornano nelle mani di Adelaide per volere di Dante, ignaro di cosa stia per succedere.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1

Dunque, un finale davvero insolito quello della soap di Rai 1, che in questa stagione ha registrato continui record di ascolti.

La settima stagione è confermata e le riprese inizieranno molto presto, con gli attori che lanceranno senza dubbio degli spoiler sui rispettivi social.

Le nuove puntate partiranno su Rai 1 a settembre: nel frattempo verranno mandate in onda le repliche de Il Paradiso delle Signore della prima stagione, con l'emozionante storia di Teresa. In seguito, la Rai proporrà la nuova soap Sei Sorelle.