Ultima settimana per Il Paradiso delle Signore, che conclude la sesta stagione con la puntata di venerdì 29 aprile in onda su Rai 1 come sempre alle 15:55 e su RaiPlay. L'amore trionferà per alcune coppie, ma non per tutte. Salvo e Anna convoleranno a nozze con la bellissima prospettiva di restare a Milano, visto che Irene ha deciso di trasferirsi con la mamma in città. Marco e Stefania potranno continuare il loro sogno d'amore grazie al sacrificio di Gloria, mentre per Ludovica e Marcello potrebbe arrivare un addio definitivo. Da troppo tempo Barbieri si sente inadeguato al fianco della fidanzata e, complice la pressione psicologica di Flavia, deciderà di lasciarla.

A quel punto, Ludovica cercherà conforto tra le braccia di Fernando, che le proporrà un viaggio in Grecia. Ma il colpo di scena decisamente più inatteso riguarda il rapporto tra Adelaide e Umberto.

Il Paradiso delle Signore, Umberto lascia Adelaide per Flora

Nelle ultime puntate della sesta stagione Il Paradiso delle Signore, Umberto sarà disposto a tutto per Flora. Il commendatore capirà di essersi davvero innamorato quando la giovane Ravasi sarà sul punto di lasciare Milano per partire per l'America.

E così, il commendatore, di punto in bianco, raggiungerà Flora confessandole il suo amore. Stavolta Umberto farà sul serio, essendo disposto addirittura a lasciare Villa Guarnieri pur di stare al suo fianco.

Adelaide resterà senza fiato. Anche se ha visto quel bacio, di certo non si sarebbe mai aspettata di essere lasciata da Umberto.

Adelaide prepara la sua vendetta

Questa storyline verrà ampliamente sviluppata nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda a settembre su Rai 1. Ci sono però già indizi che stanno tenendo alta l'attenzione degli affezionati telespettatori.

Come svelano le anticipazioni, Adelaide non reagirà affatto bene dopo essere stata lasciata da Umberto e mediterà vendetta contro l'uomo che le ha spezzato il cuore: che cosa deciderà di fare?

Umberto in pericolo, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Non dimentichiamo che Umberto l'ha scampata liscia riguardo la morte di Ravasi e che le uniche a sapere la verità sono Flora e Adelaide.

Dato che la giovane Ravasi è innamorata di Guarnieri, mai lo tradirebbe.

Lo stesso non si può dire di Adelaide, furiosa per essere stata lasciata da Umberto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la contessa preparerà una tremenda vendetta. Molto probabilmente, consegnerà Umberto alla polizia denunciandolo per la morte di Achille. Tante sono le ipotesi, ma siamo certi che questa volta la contessa non avrà pietà dopo essere stata ferita nell'orgoglio dall'uomo che ama.