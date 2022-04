Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da domenica 1 a sabato 7 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, le sorelle Logan decideranno perdonare Flo e Katie offrirà anche un lavoro alla ragazza presso l'azienda Forrester. Intanto, Carter deciderà di non scusare Zoe e romperà il fidanzamento. Nel mentre, Steffy porterà avanti la sua gravidanza, ma sarà molto triste perché il padre di suo figlio non è Finn, ma Liam.

Le Logan perdoneranno Flo e Katie le offrirà un lavoro all'interno dell'azienda Forrester

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Bill dopo la discussione avuta con Wyatt e Shauna sulla possibilità di perdonare Flo, andrà dalle sorelle Logan alla Forrester e chiederà nuovamente a Katie di dare un'altra possibilità a Fulton. Le sorelle Logan decideranno di informare Ridge sulla scelta di riaccogliere Flo all'interno della famiglia.

Poco dopo, Flo festeggerà con Wyatt e Shauna il ritorno tra le Logan. Poi Katie la convocherà in ufficio per farla assumere alla Forrester.

Nel mentre, Zoe proverà ancora una volta a farsi perdonare da Carter. Invece, Katie a nome della Forrester offrirà a Fulton un ruolo all'interno dell'azienda di famiglia.

Flo accetterà volentieri questo lavoro e pianificherà con Wyatt un futuro insieme.

Carter romperà il fidanzamento con Zoe

Successivamente, Zoe cercherà di recuperare il rapporto con Carter. Nel mentre, Zende dedicherà delle attenzioni molto speciali a Paris. In particolare, Zende inviterà la ragazza a cena e le offrirà in omaggio un abito che avrà creato apposta per lei.

Intanto, Ridge e Brooke si faranno domande sul comportamento di Zoe, che non sarà del tutto comprensibile.

Buckingam ammetterà di aver commesso un errore, ma penserà di essere giustificata almeno in parte per le brutte esperienze vissute con gli uomini, tra cui suo padre.

Infine, Steffy continuerà a portare avanti la sua gravidanza, anche se sarà triste per il fatto che il padre del bimbo che porta in grembo non è Finn.

Invece Thomas metterà Vinny alle strette, deciso a scoprire e il suo amico abbia falsificato il test di paternità di sua sorella. Allo stesso tempo, Paris e Zende porteranno avanti la loro amicizia, mentre Zoe verrà lasciata da Carter, che non accetterà le sue scuse.