Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. La sesta stagione sembra essere ai titoli di coda, difatti il 29 aprile andrà in onda l'ultima puntata, che secondo le anticipazioni non mancherà di riservare colpi di scena. Le vicende del grande magazzino torneranno il prossimo settembre, allietando il pubblico. I fan, in attesa dei nuovi episodi, iniziano a chiedersi come evolveranno le varie storyline. Molto interesse suscitano le vicende delle Zanatta, le due donne non hanno mai attirato la simpatia del pubblico, a causa della loro intromissione nelle vite di Gloria e Stefania.

Non sarebbe da escludere che, nella settima stagione, Gemma e Veronica non siano presenti. Tuttavia occorre sottolineare che si tratta solo di ipotesi, e non di anticipazioni ufficiali.

Il Paradiso: le Zanatta si sono intromesse nelle vite di Stefania e Gloria

Nel corso delle prime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, sono entrate in scena due nuovi personaggi femminili. Si tratta di Veronica e Gemma Zanatta, rispettivamente madre e figlia, entrambe legate a Ezio Colombo. Veronica è la nuova compagna del padre di Stefania, il quale si è assunto l'onere di fare da padre anche a Gemma. Nonostante Veronica sembri una donna morigerata e dolce, non mancano i momenti in cui emerge la sua indole determinata e combattiva.

La donna è disposta a tutto pur di tenersi stretto Ezio, e difatti usa la sua dolcezza per blandirlo. Gemma, invece, fin dal primo momento ha dimostrato di non avere un carattere facile. Invidiosa, viziata ed arrivista, risultano essere gli aggettivi che meglio descrivono la ragazza. La sua gelosia nei confronti di Stefania si è palesata fin dalle prime scene, raggiungendo il culmine nelle recenti puntate.

Sta di fatto che, le due Zanatta sono entrate a gamba tesa nelle vite di Gloria e Stefania, procurando loro squilibrio e preoccupazioni.

Il Paradiso delle Signore 7: le Zanatta potrebbero lasciare Milano

Il finale di stagione della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina, tuttavia alcune storyline potrebbero restare sospese, per poi essere trattate nel corso dei nuovi episodi.

Occorre ricordare che Gemma ha avuto un ruolo decisivo nel corso delle ultime puntate, ricattando Stefania pur di farla allontanare da Marco. La giovane Zanatta ha avuto un'evoluzione negativa, che potrebbe portarla a subire ripercussioni nel corso delle nuove puntate. Difatti, Ezio, qualora dovesse venire a conoscenza del ricatto di Gemma ai danni di sua figlia, potrebbe decidere di interrompere la sua relazione con Veronica. A questo punto le due donne sarebbero costrette a lasciare Milano, uscendo di scena.