Tina Cipollari torna a parlare della sua vita sentimentale e lancia stoccatine al vetriolo anche nei confronti di Gemma Galgani, la storica dama del trono over, che continua ad essere protagonista a Uomini e donne.

La celebre opinionista, in una recente intervista, ha svelato di non essere single e, al tempo stesso, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Gemma.

Il motivo? Secondo Tina, la dama torinese dovrebbe smetterla di elemosinare i sentimenti all'interno dello studio televisivo di Maria De Filippi.

Tina Cipollari svela di avere un nuovo fidanzato

Nel dettaglio, dopo un periodo turbolento dal punto di vista personale, Tina Cipollari è tornata a parlare della sua vita sentimentale, ammettendo che da un po' di tempo ha un nuovo fidanzato.

"Ho imparato a non accontentarmi più", ha svelato la celebre opinionista di Uomini e donne parlando della sua vita sentimentale e delle novità che la riguardano.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli sul nuovo fidanzato di Tina: non si esclude che, nel corso delle prossime settimane possa essere proprio la stessa opinionista di Uomini e donne a rendere pubblica questa sua nuova storia d'amore.

Gemma Galgani verso l'addio definitivo a Uomini e donne?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Tina non ha risparmiato delle nuove frecciatine nei confronti della sua nemica storica, Gemma Galgani.

Le due dame continuano ad essere ai ferri corti nello studio della trasmissione di Maria De Filippi anche se, nel corso dell'ultimo periodo, Gemma è apparsa decisamente "meno presente" del solito.

Pur essendo presente in studio, la dama torinese non è stata più la protagonista indiscussa della trasmissione di Canale 5.

In tanti hanno notato questo cambiamento avvenuto nello studio del programma Mediaset, al punto da temere una possibile uscita di scena di Gemma dal cast di Uomini e donne trono over. Ma sarà davvero così?

La dama dirà addio alla trasmissione entro la fine di questa fortunatissima edizione?

Il duro attacco di Tina nei confronti di Gemma: ecco cosa pensa della dama di Uomini e donne over

Intanto Tina non demorde e anche in questa nuova intervista, non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo nei confronti della dama torinese.

"Dovrebbe smettere di elemosinare i sentimenti", ha sbottato Tina parlando del percorso sentimentale turbolento della dama torinese nello studio di Uomini e donne.

"Gemma non trova l'amore perché non si ama!", ha aggiunto ancora l'opinionista di Uomini e donne, confermando di fatto di non essere intenzionata ad abbassare l'ascia di guerra nei confronti della sua nemica storca.