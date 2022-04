Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 7, in onda da settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno ancora un bel po' di colpi di scena.

I riflettori potrebbero essere ben puntati sulle vicende di Marco e Stefania dato che, dopo aver superato una miriade di ostacoli e difficoltà, potranno finalmente vivere la loro storia d'amore, lontani da tutto e tutti.

Eppure, Gemma potrebbe non arrendersi facilmente e, proprio nel corso della settima stagione, potrebbe arrivare a vendicarsi della sorellastra che le ha "portato via" il fidanzato.

Gloria salva sua figlia Stefania da Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, durante le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Gemma proverà in tutti i modi ad ostacolare la relazione tra Marco e Stefania, al punto da ricattare la sorellastra.

La figlia di Veronica, infatti, vuole che Stefania prenda le distanze da Marco, altrimenti si recherà dalla Polizia e denuncerà Gloria per quel reato che ha compiuto diversi anni prima e che, ad oggi, è rimasto ancora impunito.

Stefania, per salvare sua madre, accetterà di allontanarsi da Marco ma nel finale la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata.

Gloria accetterà di costituirsi e, in questo modo, renderà sua figlia libera di poter vivere la relazione con Marco, consapevole del grande sentimento che li unisce.

Gemma potrebbe vendicarsi della sorellastra ne Il Paradiso 7

Ma cosa succederà nel corso de Il Paradiso delle signore 7? Stefania e Marco potrebbero decidere di prendere in mano le redini della loro storia d'amore e di viverla alla luce del giorno, incuranti del giudizio degli altri, compreso quello di Gemma.

Tuttavia, non è escluso che la figlia di Veronica possa nutrire ancora un profondo desiderio di rivalsa e di vendetta nei confronti della sorellastra.

Il sospetto, quindi, è che Gemma possa fare "buon viso a cattivo gioco" nei confronti di Stefania, in attesa di attuare e mettere in atto la sua spietata vendetta nei confronti della sorellastra.

Stefania e Marco in pericolo di vita ne Il Paradiso delle signore 7?

E, tenendo conto che Gemma ha già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno e di essere pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, non si esclude che sia Stefania che Marco possano ritrovarsi in serio pericolo di vita nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7.

Non accettando questa storia d'amore e il fatto che Marco l'abbia sonoramente rifiutata, Gemma arriverà a fare del male alla figlia di Gloria, per "punirla" dopo quello che è successo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera previste da settembre in poi su Rai 1.