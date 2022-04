La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano ideato da Giannandrea Pecorelli per le puntate finali della sesta stagione, le quali saranno trasmesse dal 25 al 29 aprile, rivelano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) metterà in atto un piano di vendetta nei riguardi di Stefania Colombo (Grace Ambrose), dopo aver scoperto il flirt tra la stessa e l'ex. La cavallerizza del Circolo, quindi, ricatterà la sorellastra ponendola di fronte a un'ardua scelta: continuare la storia con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) o salvaguardare la libertà della madre Gloria Moreau (Lara Komar).

La figlia di Ezio (Massimo Poggio), intanto, confiderà alla collega Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di volersi allontanare dal nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) pur di evitare che la mamma finisca dietro le sbarre. Gloria, al contempo, si renderà conto che la figlia non riuscirà a vivere il proprio amore per colpa sua e, dopo aver consigliato a Marco come riavvicinarsi a Stefania, deciderà di costituirsi alle forze dell'Ordine senza farne parola con nessuno.

L'ossessione di Gemma per Marco

La stagione in essere della soap opera ha regalato ai telespettatori alcune splendide storie d'amore, come quella tra Salvo Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio), ma anche altre che si sono trascinate tra compromessi e tira e molla come tra Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Beatrice Conti (Caterina Bertone) ma, soprattutto, tra Gemma e Marco.

La coppia formata dal rampollo di casa Di Sant'Erasmo e la cavallerizza del Circolo è nata come molte relazioni sentimentali ma, ben presto, il ragazzo ha perso progressivamente interesse per la fidanzata, specialmente quando ha iniziato a notare il reale carattere subdolo della stessa. Se da un lato Marco ha cominciato pian piano ad affezionarsi sempre più a Stefania, sino a iniziare un flirt con la stessa, dall'altro lato la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) è sembrata rimanere ossessionata dall'ex anche dopo la fine del loro legame.

Da tale ossessione, difatti, scaturirà il ricatto orchestrato da Gemma per colpire Gloria.

Vittorio potrebbe licenziare Gemma appreso il ricatto ai danni di Gloria

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Gloria potrebbe dover fare i conti con la giustizia dopo essersi costituita alla polizia e ciò farebbe probabilmente sì che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) venga a conoscenza del ricatto messo in atto dalla giovane Zanatta.

Il proprietario della boutique, quindi, scoprirebbe che Gemma nutre del risentimento nei riguardi di Stefania, astio che l'ha portata a orchestrare un piano vendicativo e, come se non bastasse, potrebbe anche venire a conoscenza della lettera minatoria che la giovane Zanatta aveva inviato alla capo commessa per intimidirla.

A fronte di ciò, lo zio della piccola Serena (Giulia Patrignani) non tollererebbe tale comportamento e potrebbe scegliere di licenziare Gemma dal ruolo di Venere del grande magazzino, così da tentare di ristabilire nel locale l'armonia di sempre.