Che fine ha fatto Ida Platano? Questa è la domanda che si sono posti i tantissimi spettatori di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo aver notato che la dama bresciana non era presente nell'ultima puntata trasmessa il 27 aprile in tv.

Un'assenza che non è passata inosservata, dato che in moltissimi sui social si sono chiesti ed hanno chiesto direttamente alla dama perché non fosse presente in televisione.

Sta di fatto, però, che Ida continua ad essere super-attiva sui social e, proprio dal suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un nuovo sfogo.

Ida Platano assente in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano non ha preso parte all'ultima puntata di Uomini e donne e non sarà presente neppure negli appuntamenti trasmessi nei prossimi giorni in tv, dato che fanno parte tutti della stessa registrazione trasmessa questa settimana.

Ma per quale motivo Ida non era presente in studio? Al momento non sono stati forniti motivi e spiegazioni sul perché di questa sua assenza a Uomini e donne.

La dama del trono over, sui social, si è limitata a riportare alcune domande che le sono state fatte dai fan, preoccupati, di non vederla in trasmissione.

I fan preoccupati per l'assenza di Ida a Uomini e donne

"Teso perché non sei in trasmissione oggi, mi è dispiaciuto non vederti", ha scritto un fan della dama di Uomini e donne.

"Ida dove eri oggi, come mai non sei in puntata?", ha chiesto un altro utente social mandando un messaggio diretto alla dama Ida Platano.

Al momento, però, Ida non ha fornito dettagli sul perché di questa assenza, limitandosi a riportare questi commenti che le hanno fatto piacere, perché testimoniano il fatto che il pubblico la consideri ormai un volto di riferimento della trasmissione di Maria De Filippi.

Il nuovo sfogo social di Ida Platano

In attesa di scoprire se si avranno ulteriori notizie in merito, Ida Platano si è resa protagonista di un nuovo amaro sfogo che ha scelto di pubblicare sul suo profilo social.

La dama del trono over ha condiviso dei commenti di un utente che la invitava a vivere come meglio crede, senza lasciarsi condizionare dai giudizi altrui.

"Accetta un consiglio: ti giudicheranno sempre, quindi, vivi come c... ti pare", ha scritto questo fan della dama del trono over.

Un messaggio che Ida ha condiviso e sposato completamente, dato che al suo sfogo social ha aggiunto anche le scritte "Buongiorno sti c..." e "Vivere come c... ci piace".

Insomma una piccola svolta per la dama di Uomini e donne che sembrerebbe ormai pronta a vivere la sua vita senza farsi influenzare da nessuno? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni del programma.