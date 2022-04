Grandi colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7. La soap opera è stata già confermata per tutta la durata della stagione Tv 2022/2023. Gli episodi inediti andranno in onda a partire dal prossimo mese di settembre in prima visione su Rai 1 e si preannunciano diverse vicende intricate e suggestive.

Occhi puntati in primis sulla contessa Adelaide che, nel finale della sesta stagione, comincerà a preparare la sua vendetta nei confronti di Umberto, il quale potrebbe ritrovarsi in pericolo di vita.

Adelaide medita vendetta: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni sul finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che la contessa Adelaide non gradirà l'atteggiamento di Umberto che ha scelto di porre fine alla loro relazione per viversi la sua storia d'amore con Flora Ravasi, per la quale sembra aver perso la testa.

Di conseguenza, nel momento in cui la contessa riceverà da Dante Romagnoli le quote per la gestione del grande magazzino, non ci penserà su due volte nel preparare la sua strategia vendicativa.

Le trame della soap opera pomeridiana di Rai 1 evidenziano che Adelaide vorrà fargliela pagare al commendatore Guarnieri dopo quello che le ha fatto.

Adelaide potrebbe mettere a rischio Umberto ne Il Paradiso delle signore 7

Una vendetta che, tuttavia, non vedremo in onda durante il sesto capitolo della soap che chiuderà i battenti il 29 aprile con l'ultima puntata stagionale.

E così, Il Paradiso delle signore 7 potrebbe aprirsi nel segno della ripicca ordita da Adelaide ai danni di Umberto che, a questo punto, diventerebbe suo nemico.

Cosa avrà intenzione di fare la contessa per prendersi la sua rivincita? Tenendo conto che in passato ha dimostrato di essere spietata e pronta a tutto pur di riuscire a raggiungere i suoi obiettivi, non si esclude che la perfida Adelaide possa essere disposta anche a mettere a rischio la vita del commendatore Guarnieri.

Top secret il cast de Il Paradiso delle signore 7

Insomma, i presupposti per una settima stagione ricca di misteri e intrighi sembrano esserci tutti. Resta da capire quali saranno le novità nel cast della soap e se ci saranno o meno delle new entry.

Al momento, infatti, non si hanno ulteriori dettagli su eventuali nuovi ingressi e su probabili ritorni di alcuni personaggi, tra i quali i fan de Il Paradiso delle signore 7 sperano di rivedere Marta Guarnieri.