Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 sulla terza rete Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 2 a venerdì 6 maggio anticipano che Lara metterà in atto un piano per allearsi con Fabrizio, così da tentare di separare Ferri e Marina. Raffaele, intanto, cercherà un modo per sentirsi meno solo in famiglia, nel frattempo Alberto sceglierà di sorprendere Clara con un gesto inaspettato. Rossella, infine, si forzerà di accorciare le distanze tra lei e Riccardo, mentre Bruni, Cerruti e Mariella organizzeranno una vacanza assieme.

Chiara sarà circondata dall'interesse dei giornalisti

Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che andranno in onda dal 2 al 6 maggio evidenziano che Chiara, a seguito della deposizione rilasciata alla polizia, sarà circondata da giornalisti, i quali saranno particolarmente interessati a farle qualche domanda in merito.

Lara, nel mentre, metterà in piedi un piano per allearsi con Fabrizio, così che la loro alleanza possa produrre la separazione di Marina e Ferri. Raffaele, intanto, avvertirà ancora una sensazione di solitudine e cercherà conforto in una compagnia inaspettata.

Nonostante ciò, la sofferenza dell'uomo a causa della distanza dal coniuge sarà pressante.

L'apprensione attorno a Chiara, invece, crescerà a dismisura e coloro che saranno più colpiti dalla deposizione della stessa saranno Marina, Roberto e Filippo.

Lara, successivamente, sferrerà la sua prossima mossa confessando a Fabrizio una verità scottante su Giordano.

Ferri sarà sgomento dopo aver udito le dure parole di Marina e del figlio Filippo, quindi opererà una scelta inaspettata. Raffaele, intanto, parrà non riuscire più a nascondere il proprio interesse nei riguardi di Elvira.

Ferri rassegnerà le dimissioni dal gruppo Petrone

Le trame dello sceneggiato da lunedì 2 a venerdì 6 maggio rivelano che Roberto lascerà tutti senza fiato quando rassegnerà le dimissioni dal gruppo Petrone e ciò causerà svariate reazioni positive, ma anche delle ripercussioni prevedili tra lui e le donne che gli vogliono bene.

Alberto, invece, sorprenderà Clara con un gesto inaspettato, mentre Guido assisterà involontariamente alla vicinanza tra un'infermiera e il dottor Sarti. Rossella, seguendo il consiglio dell'amico Nunzio, proverà di avvicinarsi nuovamente a Riccardo.

La storia tra Virginia e Crovi prenderà un'inaspettata svolta, così come la relazione tra Roberto e Marina. Cerruti, Bruno e Mariella, infine, organizzeranno un viaggio assieme.