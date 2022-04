La settima stagione de Il Paradiso delle Signore ripartirà a settembre su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La sesta stagione della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli si è conclusa con l'ardua decisione di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di troncare la storia sentimentale con Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). La figlia di Flavia (Magdalena Grochowska), intanto, era rimasta perplessa scoprendo che il titolare della Caffetteria aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo di Vicedirettore del Circolo, nel frattempo Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco) non aveva esitato a provare a conquistare la bella Brancia, ragazza per la quale aveva avuto un colpo di fulmine.

L'ex armatore, quindi, aveva invitato Ludovica a fare un viaggio assieme in Grecia e la ragazza aveva accettato di buon grado, ma Marcello si era reso conto di amarla ancora e si era precipitato dall'ex con l'intento di riconquistarla.

Le motivazioni dietro la scelta di Marcello di lasciare Ludovica

Sebbene Marcello e Ludovica sono spesso sembrati complementari caratterialmente, divenendo anche una tra le coppie più amate del Paradiso delle Signore, era palese come la differenza di ceto sociale pesasse come un macigno sulla loro coppia. Barbieri, molto più della giovane Brancia, ha sofferto di tale disuguaglianza e a far traboccare il vaso sono state soprattutto due variabili: l'arrivo al Circolo di Ferdinando e l'ostinazione di Flavia di far separare la figlia e il cameriere.

Il momento cruciale è stato quello in cui Brancia senior, col supporto di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), ha inscenato uno svenimento per far credere ai presenti, Di Torrebruna in primis, che fosse affetta da una malattia e che necessitasse di costose cure oltreoceano. In quell'occasione, difatti, Marcello si era reso conto di non poter aiutare economicamente la madre della donna che amava, al contrario dell'ex armatore, e ciò aveva fatto sì che lo stesso decidesse di porre fine alla sua storia con Ludovica.

La contessa Adelaide potrebbe aiutare Marcello a riconquistare Ludovica

Nel corso dell'ultima puntata della sesta stagione dello sceneggiato, andata in onda venerdì 29 aprile, Marcello è andato a casa Bergamini con l'intento di trovare Ludovica ma, invece, nell'appartamento c'era la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

La zia di Marco (Moisè Curia) stava cercando un libro da spedire alla giovane Brancia e, alla vista di Barbieri, ha capito subito che lo stesso si era pentito di aver lasciato la sua amata.

Adelaide, pur senza sbilanciarsi a riguardo, ha suggerito a Marcello di prendere in mano il timone della sua vita per avere più chance di far nuovamente breccia nel cuore della ragazza. Il titolare della Caffetteria, quindi, ha chiesto alla contessa di essere la sua guida per favorire il cambiamento che gli serve.

La signora Di Sant'Erasmo, quindi, ne Il Paradiso delle Signore 7, potrebbe aiutare Marcello a riconquistare Ludovica.