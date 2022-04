La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti nel mese di settembre sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Nel corso dell'episodio conclusivo della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, andata in onda venerdì 29 aprile, il Paradiso delle Signore era 'chiuso per nozze' in quanto la maggior parte dei dipendenti si trovava, appunto, al matrimonio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Inizialmente le nozze tra i due ragazzi erano parse in bilico a causa di una divergenza legata al luogo dove avrebbero voluto trascorrere la loro vita coniugale, specialmente dopo che la piccola Irene (Samia Simeoni) aveva palesato la sua volontà di non trasferirsi a Milano.

La bimba, però, aveva fortunatamente cambiato idea in merito dopo essersi affezionata ai nonni acquisiti Agnese Amato (Antonella Attili) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi), così il titolare della Caffetteria si era apprestato a comperare l'anello e fare con successo la fatidica proposta alla sua amata Anna. Quest'ultima è stata accompagnata all'altare da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), mentre per presenziare al lieto evento alcuni personaggi hanno fatto il loro ritorno, come Tina Amato (Neva Leoni), Sandro Recalcati (Luca Capuano) ed Elena Monetmurro (Giulia Petrungaro).

Probabile triangolo amoroso tra Gabriella, Anna e Salvatore

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sulla presenza di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) nella settima stagione dello sceneggiato nostrano, sembrerebbe che la stessa potrebbe dimettersi da stilista dell'atelier meneghino per accettare un'allettante offerta di lavoro a New York.

Tale eventualità indurrebbe, gioco forza, Vittorio a cercare una nuova stilista, possibilmente talentuosa, per non far rimpiangere la figlia di Achille (Roberto Alpi) e la sua scelta potrebbe ricadere su una vecchia conoscenza della boutique, ovvero Gabriella Rossi (Ilaria Rossi).

Il possibile ritorno della bella Rossi, però, potrebbe riaccendere la fiammella dell'amore, spesso possessiva e gelosa, che Salvo provava nei riguardi della moglie di Cosimo Bergamini e ciò aprire le porte a un eventuale triangolo che coinvolgerebbe anche la neo sposa Anna.

Possibili attriti tra Anna e Salvo per la destinazione del viaggio di nozze

Emanuel Caserio e Giulia Vecchio, durante una recente intervista, hanno parlato di come i loro personaggi Salvo e Anna potrebbero vivere la loro nuova esperienza coniugale.

Gli attori italiani hanno anticipato come, nella prossima stagione della soap, la destinazione desiderata per la loro luna di miele non combacerà.

Se da un lato Salvatore anelerà a fare il viaggio di nozze a Venezia, dall'altro lato Anna preferirà visitare la Sicilia, così da conoscere la splendida terra dove viveva il coniuge.

Sarà il primo litigio da sposati per Anna e Salvo.