Clamorosi colpi di scena avverranno durante la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda da settembre sui teleschermi Rai. Protagonisti di nuove vicende saranno indubbiamente Marcello e Ludovica che si troveranno in una situazione molto delicata. Per colmare la ferita causata dall'allontanamento del barista, la contessina Brancia accetterà di andare in Grecia in compagnia di Torrebruna. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni, l'armatore potrebbe in quell'occasione chiedere alla sua amata di sposarlo e la vice presidentessa del Circolo deciderebbe di accettare per far felice la madre.

Il Paradiso, Marcello lascia Ludovica

Sta per concludersi un nuovo ciclo di puntate riguardante la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Durante le ultime scene, i telespettatori italiani assisteranno alla separazione tra Ludovica e Marcello. Stanco delle mortificazioni da parte della suocera e di non sentirsi all'altezza della sua fidanzata, il socio della Caffetteria deciderà di dare le dimissioni dal Circolo e di allontanare, seppur a malincuore la contessina. Come visto nei precedenti episodi, Flavia ha fatto di tutto per allontanare la coppia, prendendosi gioco dei sentimenti della figlia e approfittando della bontà di Ferdinando. La nobildonna milanese ha fatto credere a Torrebruna di aver bisogno di un delicato intervento al cuore.

Per questo motivo il famoso armatore si è subito reso disponibile a pagare tutte le cure mediche di Flavia, facendo cosa gradita a Ludovica.

Spoiler 7^ stagione, Torrebruna scopre le bugie di Flavia

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore ha in serbo tantissime sorprese. I riflettori saranno puntati sul triangolo amoroso composto da Marcello, Ludovica e Ferdinando.

I fan di Rai1 si chiedono se il piano della signora Brancia verrà smascherato e quale sarà la reazione di Torrebruna dopo aver scoperto che anche Ludovica ha mentito sulla malattia della madre. A spifferare tutta la verità all'armatore, potrebbe essere Fiorenza dopo aver capito di essere immischiata in un brutto gioco.

Tutto ciò avverrà dopo il viaggio in Grecia di Ludovica e Ferdinando.

Durante l'ultima puntata della sesta stagione infatti, l'imprenditore napoletano proporrà alla contessina di partire con lui per distrarsi dai suoi problemi sentimentali. Ed ecco che le indiscrezioni del settimo ciclo dello sceneggiato annunciano un colpo di scena inaspettato. La contessina Brancia potrebbe tornare dalla vacanza sposata con Torrebruna. Ferita dall'abbandono di Barbieri, la vice presidentessa del Circolo potrebbe decidere di rifarsi una vita con l'armatore e rendere felice la madre.