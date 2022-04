Il Paradiso delle Signore 6 si avvia al gran finale di stagione e la penultima puntata di giovedì 28 aprile vedrà tra i protagonisti Marco che deciderà di consegnare l'anello di fidanzamento a Stefania, ma la ragazza non potrà accettare. Al centro dell'attenzione ci sarà anche Adelaide che dovrà rassegnarsi all'idea che Umberto lasci villa Guarnieri per Flora, mentre Ferdinando proporrà a Ludovica un viaggio in Grecia per distrarsi. Beatrice e Dante, invece, grazie a Vittorio si riavvicineranno, mentre la piccola Irene comunicherà il suo desiderio di rimanere a Milano per la gioia di Anna e Salvatore.

Stefania rifiuterà l'anello di Marco per tutelare Gloria

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 28 aprile sarà la penultima prima della lunga pausa fino a settembre e molte emozioni sono pronte ad attendere i telespettatori di Rai 1. Al centro delle scene ci sarà ancora una volta l'amore che Marco prova per Stefania e che lo porterà a consegnare alla ragazza l'anello di fidanzamento, per dimostrare che le sue intenzioni nei suoi confronti sono serie. La figlia di Gloria, tuttavia, malgrado il forte sentimento che prova per il giornalista, non potrà accettare a causa del ricatto di Gemma che metterebbe nei guai la madre appena ritrovata.

Ferdinando proporrà a Ludovica di partire per la Grecia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 28 aprile rivelano che sarà un giorno triste per Adelaide che dovrà accettare la realtà. Umberto è seriamente innamorato di Flora e questa volta pur di seguire il suo cuore sarà disposto a lasciare persino villa Guarnieri.

Le cose non andranno meglio per Ludovica che dopo la rottura con Marcello soffrirà per la mancanza del suo fidanzato. A consolare la signorina Brancia, però, ci penserà Ferdinando che le proporrà un viaggio in Grecia per distrarsi dai problemi e vivere dei giorni in completo relax insieme a lui.

Dante e Beatrice di nuovo vicini: anticipazioni puntata di giovedì 28 marzo

Nel corso della penultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda giovedì 28 aprile ci sarà anche il riavvicinamento tra Beatrice e Dante. Nonostante la perdita di fiducia da parte della donna nei confronti dell'imprenditore italo-americano, i due innamorati riusciranno a ritrovarsi grazie all'intervento di Vittorio che si ricrederà sul conto di Romagnoli. Arriveranno ottime notizie anche a casa Amato con la piccola Irene che annuncerà alla famiglia di accettare il trasferimento a Milano. Gli ultimi giorni trascorsi con Agnese e Armando faranno affezionare molto la bambina alla nonna acquisita, tanto da prendere questa decisione che per Anna e Salvatore sarà il più bel regalo di nozze.