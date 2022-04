Il Paradiso delle Signore 7 sarà uno dei titoli di punta della programmazione Rai per la stagione tv 2022/2023. Le prime anticipazioni sulla soap opera, che appassiona ogni giorno una media di oltre due milioni di spettatori, rivelano che le riprese ufficiali cominceranno a metà maggio.

Ma cosa accadrà in questo settimo capitolo? Non si esclude che uno dei possibili ritorni in scena possa essere quello di Marta Guarnieri, moglie di Vittorio Conti, la quale potrebbe rimettere piede a Milano per fare chiarezza sulla nuova vita che ha intrapreso in America.

Da maggio iniziano le riprese de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, il set de Il Paradiso delle signore 7 riaprirà i battenti poche settimane dopo il gran finale della sesta stagione.

Da metà maggio, come svelato dall'attore Alessandro Tersigni, gli attori protagonisti della soap opera saranno impegnati con le riprese della settima stagione, che verrà poi trasmessa da settembre nel daytime pomeridiano di Rai 1.

C'è da scommettere che anche questa volta gli sceneggiatori della soap opera non deluderanno le aspettative dei tantissimi spettatori e fan della serie, che tutti i giorni seguono con passione e interesse le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Uno dei colpi di scena de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Marta potrebbe ritornare nel cast de Il Paradiso 7

La moglie di Vittorio Conti non ha preso parte a nessun episodio della sesta stagione e a oggi è uno di quei personaggi particolarmente richiesti dagli spettatori della soap.

Marta infatti, dopo aver comunicato la sua intenzione di trasferirsi in America per lavoro e aver messo in standby il suo matrimonio con Vittorio, ha fatto perdere definitivamente le sue tracce, senza dare più notizie ai familiari e neppure allo stesso Conti.

Ecco allora che, nel corso della settima stagione, Marta potrebbe riaffacciarsi nuovamente a Milano e tornare dalla sua famiglia e anche da Vittorio Conti.

Marta potrebbe svelare di avere un nuovo fidanzato ne Il Paradiso delle signore 7

Tuttavia il ritorno in scena di Marta potrebbe nascondere un "doppio fine". Non si esclude, infatti, che nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 la donna possa svelare a Vittorio di aver dato una svolta significativa alla sua vita.

Complice la crisi che ormai sembrava essere insormontabile, Marta potrebbe aver scelto di cambiare pagina definitivamente e quindi potrebbe svelare di avere un nuovo fidanzato.

In questo modo si arriverebbe a una svolta epocale nel rapporto tra Marta e Vittorio, che permetterebbe anche a Conti di voltare per sempre pagina e tornare così a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale.