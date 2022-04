Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nel corso del mese di maggio, vedranno Thomas mettere alle strette Vinny. Tutto ciò accadrà perché il giovane sospetterà che l'amico abbia manomesso gli esiti del test di paternità di Steffy. Intanto Zoe, dopo essere stata mollata da Carter cercherà in tutti i modi di riconquistarla.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sempre più sospettoso su Vinny

Il risultato del test di paternità del bambino di Steffy sarà ancora al centro delle trame delle prossime puntate di Beautiful. Il fatto che sia risultato Liam il padre della creatura, sta creando non pochi problemi soprattutto a Hope.

La giovane Logan sarà sempre più in crisi, tanto che metterà in discussione il matrimonio con Liam.

Finn invece, resterà al fianco di Steffy dichiarandole ancora una volta il suo amore. Il giovane medico, proprio in virtù dell'amore che prova per Steffy, sarà disposto a crescere un bambino non suo. Qualcosa però nel test di paternità non convincerà affatto Thomas. Il giovane stilista ripenserà alle parole di Vinny e, sapendo che lavora nello stesso laboratorio di analisi in cui Steffy ha fatto il test, comincerà a sospettare che l'amico possa aver manomesso i risultati.

Zoe pronta a tutto per riconquistare Carter

Oltre alla questione legata agli esiti del test di paternità, in Beautiful si parlerà molto della fine della relazione tra Zoe e Carter.

Quest'ultimo avrà rotto il fidanzamento con la modella dopo aver scoperto che Zoe aveva provato a sedurre Zende. Carter non riuscirà più a fidarsi di Zoe e non ne vorrà più sapere di lei. La ragazza però, non si darà per vinta e sarà pronta a tutto per riconquistare l'ex fidanzato.

Zoe in tutto questo, continuerà a incolpare la sorella Paris per aver fatto la spia.

Le due saranno ai ferri corti, a dare conforto a Paris ci penserà Zende.

Thomas mette alle strette Vinny: ha falsificato il test di paternità?

Nel frattempo, Thomas cercherà di consolare Hope, sempre più dubbiosa sul suo matrimonio con Liam. Vinny continuerà a mettere delle strane idee in testa all'amico e continuerà a spingerlo tra le braccia di Hope.

Thomas però non sarà più il ragazzo di un tempo e lo dimostrerà proprio in questo frangente. Il figlio di Ridge vorrà vederci chiaro sul test di paternità del bambino di Steffy. Per questo affronterà Vinny chiedendogli se per caso lui abbia manomesso i risultati. Ovviamente Vinny negherà, ma Thomas continuerà a sospettare di lui.