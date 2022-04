Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste il 4 e 5 aprile 2022 in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati sulle vicende di Marco e Stefania, che si ritroveranno in intimità insieme dando libero sfogo a quel sentimento che ormai li unisce.

Intanto Adelaide vorrà vederci chiaro su quello che sta accadendo tra Umberto e Flora, dopo aver scoperto del prezioso regalo che il commendatore ha fatto alla giovane stilista.

Adelaide indaga, Stefania in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 di lunedì 4 aprile

Nel dettaglio, la nuova settimana de Il Paradiso delle signore 6 partirà lunedì 4 aprile 2022.

Le anticipazioni rivelano che Adelaide continuerà ad indagare su Umberto e Flavia, per cercare di capire se le stanno nascondendo qualcosa, dopo aver visto una serie di atteggiamenti sospetti.

Spazio poi alle vicende di Stefania Colombo, che si ritroverà a vivere un momento di grande intimità con Marco, il nipote della contessa.

Marco e Stefania si ritrovano in intimità insieme

I due, infatti, si lasceranno andare ad un bacio super appassionato che finirà per destabilizzarli e metterli profondamente in crisi, ormai consapevoli del sentimento che li lega.

Tuttavia, Stefania preferirà non parlare con nessuno di questo momento di intimità vissuto con Marco, mantenendo il segreto per evitare che la verità possa arrivare alle orecchie della sua sorellastra Gemma, che non sarebbe per niente entusiasta di questa situazione.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche il 5 aprile, come sempre in prima visione su Rai 1.

Marco si confida con Roberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5 aprile

Le anticipazioni di questo nuovo episodio in onda martedì pomeriggio in tv, rivelano che dopo quello che c'è stato con Stefania, Marco si confiderà con Roberto, al quale confesserà di essersi innamorato della giovane venere.

Intanto Gemma confesserà alle sue amiche che manca davvero poco al fatidico fidanzamento con il nipote della contessa Adelaide.

Spazio poi alle vicende di Dante: in questo nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, proporrà a Beatrice e Serena di passare del tempo insieme all'aria aperta, ma la bambina si rifiuterà per stare insieme a suo zio Vittorio Conti.

Stefania soffre per amore e si apre con mamma Gloria

E poi ancora, Adelaide scoprirà che è stato proprio Umberto a regalare quegli orecchini preziosi a Flora: nonostante l'amara scoperta, la contessa preferirà non agire e continuare ad indagare per arrivare una verità certa dei fatti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 5 aprile, inoltre, rivelano che Stefania continuerà ad essere turbata da quello che c'è stato con Marco.

La ragazza non riuscirà a nascondere la sua tristezza per questa complicata situazione che si è creata e finirà per sfogarsi con Gloria, mettendo da parte l'ascia da guerra nei confronti di sua mamma.