In occasione della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda giovedì 31 marzo su Canale 5, c'è stato un botta e risposta tra Jeremias Rodriguez e Vladimir Luxuria. Il 33enne sudamericano ha sostenuto che la coppia formata da Carmen Di Pietro e Alessandro sia inutile in Honduras, mentre l'opinionista ha fatto notare che è il pubblico a decidere chi deve restare in gioco e chi no.

L'attacco del naufrago

Durante la diretta, Jeremias Rodriguez ha attaccato duramente la coppia Carmen-Alessandro. Ilary Blasi ha chiesto come mai il 33enne nutra tutto questo astio nei confronti di mamma e figlio.

A quel punto il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ha affermato: "Non è che non li sopporto, non servono". Il naufrago ha precisato che l'Isola dei Famosi è un reality di sopravvivenza e non un gioco in cui ci si lamenta tutto il giorno. Secondo il giovane, Carmen e Alessandro non collaborerebbero mai con il resto del gruppo.

In replica, Carmen ha definito Jeremias un "capobanda" in quanto portavoce di tutti i naufraghi presenti in Honduras.

Luxuria interviene

Nel botta e risposta tra Jeremias e Carmen, la showgirl ha fatto presente che in settimana il 33enne ha detto che nessuno voleva più la coppia sull'isola. Jeremias ha ammesso di non ricordare di aver detto tale frase, ma ha confidato di pensarlo: "Te lo dico ora, non vi vogliamo".

A quel punto Vladimir Luxuria ha deciso di spezzare una lancia a favore di Carmen e Alessandro. L'opinionista ha precisato che in ogni Reality Show, il concorrente bersagliato dal gruppo ne esce sempre vincente. Poi, la diretta interessata ha zittito il 33enne sudamericano: "Jeremias c'è una brutta notizia per te. A decidere chi deve restare non sei tu, ma il pubblico".

Nononostante la stoccata, Vladimir ha riconosciuto che Jeremias a differenza degli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi ci ha messo la faccia con Carmen e Alessandro. A detta di Luxuria, i concorrenti che stanno in silenzio spesso sono i più pericolosi perché tramano alle spalle.

Eliminati e nominati

Durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, la coppia formata da Carmen e Alessandro si è salvata nuovamente ai danni di Clemente e Laura.

Al televoto contro Floriana Secondi invece, Antonio Zequila è stato eliminato definitivamente. L'attore, dopo avere saputo il verdetto, ha confidato di essere felice di tornare dalla sua mamma.

Tra i naufraghi finiti in nomination per la quinta puntata invece, ci sono tre coppie: Blind e Roberta Morise, Jeremias e suo padre Gustavo Rodriguez e Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo.

Su Playa Sgamada invece, Clemente Russo è stato nominato "leader" e quindi avrà il compito di guidare i concorrenti presenti su quella parte di isola.