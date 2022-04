Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli per le puntate dal n° 151 al 155 riportano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) comunicherà allo staff dell'atelier milanese che Beatrice (Caterina Bertone) versa in uno stato comatoso a seguito di un tragico incidente. Lo zio della piccola Serena (Giulia Patrignani) chiamerà un luminare per curare la cognata, nel frattempo Dante Romagnoli (Luca Bastianello) rivendicherà il diritto di stare accanto a Beatrice, asserendo di esserne innamorato.

Vittorio, successivamente, non avrà scelta e dovrà cedere il marchio della boutique all'acerrimo rivale, mentre Romagnoli sarà in preda alla disperazione dopo aver fatto visita in ospedale alla contabile del grande magazzino. Beatrice, infine, si risveglierà dal coma e i medici rassicureranno le persone care che è fuori pericolo. Nel frattempo Dante dirà inaspettatamente a Vittorio di voler rinunciare a tutto quello che è riuscito a ottenere sino a quell'istante.

La collaborazione professionale tra Dante a Beatrice

All'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Dante pareva alla ricerca di un modo per entrare nella società della boutique e danneggiare la stessa dall'interno.

Per riuscire in tale intento, l'italo americano aveva proposto al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) una collaborazione professionale con gli americani.

Nonostante la titubanza iniziale del padre di Marta (Gloria Radulescu), quest'ultimo si era lasciato convincere dall'apparente opportunità aveva deciso di farla presente a Vittorio.

Conti, memore dell'integrità morale inesistente del rivale, si era dimostrato dapprima reticente a dare il proprio benestare, salvo poi lasciarsi convincere anch'esso ad accettare date le insistenze del socio Umberto.

Dante e Beatrice, quindi, hanno iniziato a collaborare per stilare il contratto con gli americani ma, poco dopo aver messo le firme di rito, è balzata fuori una clausola boomerang che avrebbe danneggiato pesantemente il Paradiso.

Dante potrebbe aver bluffato con Vittorio e continuare a tramare contro di lui

La collaborazione professionale tra Dante e Beatrice avrebbe potuto far pensare all'uomo come la contabile fosse particolarmente importante per Vittorio e, di conseguenza, usare la stessa come 'pedina' per attuare un inganno ai danni del rivale.

Con questo pensiero in mente, il corteggiamento attuato da Romagnoli nei confronti della donna potrebbe essere nato per un secondo fine ma l'italo americano, allo stesso tempo, esserne rimasto affascinato tanto da innamorarsene per davvero.

Quando vedrà Beatrice riaprire gli occhi dal coma, Dante ne sarà entusiasta e capirà di amarla ma potrebbe non voler ugualmente rinunciare a danneggiare l'immagine professionale di Vittorio.

A tal proposito, la redenzione che Romagnoli metterà in campo nell'episodio che andrà in onda il 22 aprile potrebbe essere soltanto un bluff ai danni dell'acerrimo nemico, in quanto l'italo americano non rinuncerebbe a nulla di ciò che ha ottenuto e proseguirebbe a tramare contro Vittorio.