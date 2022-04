Tante situazioni arricchiranno le puntate di Un posto al sole, ingarbugliando le vicende dei personaggi di Palazzo Palladini. Nel dettaglio, le trame inerenti alle puntate dal 18 al 22 aprile svelano che Riccardo informerà Rossella circa una novità riguardante Virginia. Raffaele sarà sempre più confuso sentimentalmente in quanto penserà anche a Elvira. Spazio anche a Renato che, dopo aver alzato troppo il gomito, avrà un'amnesia! Accadrà qualcosa che coinvolgerà Chiara e che porterà Marina ad avere un faccia a faccia con Lara e Ferri, rompendo uno storico sodalizio.

Anticipazioni Un posto al sole, Viola riflette sulle relazioni di coppia

Dopo quanto accaduto tra Ornella e Raffaele, Viola avrà modo di riflettere sull'amore e di come non bisogna mai dare per scontato il proprio partner. Intanto arriverà l'ultimo giorno del corso di sommelier e si terranno dei sorprendenti brindisi. Raffaele sarà piuttosto combattuto tra la sua relazione con Ornella e ciò che prova nel profondo verso Elvira.

Tra Chiara e Nunzio la tensione sarà via via sempre più palpabile e non accennerà a dissiparsi. La giovane Petrone sarà molto scossa per il tradimento subito e per il ricatto di Roberto. Sarà così che Chiara cercherà conforto da Marina e quest'ultima non mancherà di accoglierla sotto la sua protezione, invitandola a curare la sua dipendenza e aiutandola nell'ingarbugliata situazione con Ferri.

Renato a causa della sbornia perde la memoria nelle nuove puntate di Un posto al sole

Spazio ai Boschi nelle nuove puntate di Un posto al sole. Angela, grazie ai consigli di mamma Giulia, sarà intenzionata a rimettere a posto la sua relazione con Franco, ma la partenza per la Sicilia sarà sempre più vicina. Tutto questo non farà altro che creare complicazioni nella mente di Angela che si ritroverà dinanzi ad un bivio.

Dopo quanto successo tra lui e Virginia, Riccardo Crovi comunicherà a Rossella le ultime novità che riguardano proprio la sua ex. A causa della sbornia, Renato dimenticherà che cosa è accaduto la sera precedente. Al contrario, però, Giuditta ricorderà l'accaduto e avrà le idee piuttosto chiare riguardo il loro futuro.

Jimmy torna a Napoli, Niko geloso

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, nella puntata di giovedì la situazione di Chiara Petrone si complicherà e diverse persone saranno in apprensione per lei. Tutto ciò potrebbe portare alla traumatica rottura di un sodalizio. Jimmy ritornerà a casa dopo la vacanza con mamma Micaela, ma avrà un comportamento insolito visto che si ritroverà a respingere le regole! Geloso del rapporto tra la sua ex e suo figlio, Niko cercherà di comportarsi da padre e di ricondurre al rispetto delle regole Jimmy.

Spoiler Un posto al sole 18-22 aprile: Raffaele in crisi dopo la ricezione di un messaggio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ornella farà di tutto per ricucire le distanze dal marito, ma i suoi doveri all'ospedale complicheranno i piani.

Un'emergenza ospedaliera, infatti, la porterà ad assentarsi da casa. Intanto Raffaele riceverà un messaggio che però lo getterà in una profonda crisi: di che cosa si tratta? Renato avrà a che fare con una focosa Giuditta che non esiterà ad assalirlo. Marina sarà fuori di sé per ciò che Roberto e Lara hanno fatto alla povera Chiara! Infine, Riccardo avrà nuovamente a che fare con il fratello Stefano.