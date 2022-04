Durante la settima puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 11 aprile su Canale 5, Cecilia Rodriguez è tornata in studio per sostenere il papà Gustavo e il fratello Jeremias. In occasione di un suo intervento, la 32enne ha raccontato un retroscena dello scorso anno legato alla partecipazione del fidanzato Ignazio Moser.

L'accaduto

Cecilia Rodriguez ha "smascherato" la produzione dell'Isola dei Famosi. Tutto è partito da Ilary Blasi: la conduttrice ha chiesto alla 32enne cosa pensasse del fatto che Gustavo e Jeremias non siano riusciti a partecipare alla prova del "girarrosto" per diventare leader della settimana.

A quel punto la giovane ha ammesso di essere contenta, perchè è una prova molto difficile. La conduttrice del Reality Show ha ricordato ai telespettatori che lo scorso anno Cecilia e Arianna Cirrincione hanno effettuato quel "gioco" per incontrare i loro rispettivi fidanzati.

La showgirl sudamericana ha confermato, ma si è lasciata scappare un retroscena legato alla produzione: "Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po' organizzato alla fine, diciamo la verità".

Nicola Savino perplesso, Blasi sorvola

Spiazzato per le parole di Cecilia Rodriguez, Nicola Savino è apparso incredulo. Lo stesso opinionista dell'Isola dei Famosi ha chiesto all'ospite cosa intendesse dire per "organizzato". Anziché glissare, la 32enne ha ammesso che gli autori avevano deciso che era lei a dover incontrare Ignazio Moser e non Arianna: "Doveva cadere lei, ma è caduta prima del dovuto".

Vladimir Luxuria ha preferito restare in silenzio. Ilary Blasi ha cambiato argomento ed è passata oltre. Ovviamente, l'imbarazzo in studio non è mancato. Sul web, alcuni telespettatori si sono detti stupiti per quanto rivelato dalla 32enne.

Gli autori avrebbero deciso di puntare sull'incontro tra Cecilia e Ignazio per motivi di visibilità

Il 7 giugno 2021, la 32enne sudamericana è volata in terra honduregna con Arianna Cirrincione. Le due ragazze erano state chiamate dalla produzione per avere un incontro con i rispettivi fidanzati. Prima di riabbracciare Ignazio Moser e Andrea Cerioli, però, Ilary Blasi aveva comunicato che si sarebbero dovuto sottoporre alla prova del "girarrosto" e il vincitore aveva la possibilità di riabbracciare il proprio partner.

Al momento della prova, Arianna cadde dopo 8 secondi. Di conseguenza, Cecilia Rodriguez incontrò il fidanzato a Cayo Paloma. Stando al retroscena della 32enne, gli autori potrebbero aver puntato sulla coppia Rodriguez-Moser per motivi di visibilità. In un secondo momento, anche Cerioli aveva rivisto la sua fidanzata.